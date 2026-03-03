La Guardia Civil advierte en su atestado de Adamuz que «especialistas no ferroviarios» hacen las soldaduras

La Guardia Civil ha entregado a la jueza encargada del siniestro de Adamuz un nuevo atestado en el que recopila el estado de las pesquisas. Tras entrevistarse con expertos, maquinistas y otras fuentes, los agentes destacan, entre otros puntos, la denuncia de un responsable del sindicato CGT que desvela que «el hecho de delegar en sucesivas subcontratas determina que finalmente no sean especialistas ferroviarios quienes acometan los trabajos».

Así se recoge en el segundo informe elaborado por la Guardia Civil sobre el trágico choque de trenes que provocó la muerte de 46 personas.

El atestado también revela que la Guardia Civil ha solicitado información exhaustiva a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tras detectar «incongruencias» en relación con la soldadura del carril implicado en el accidente ferroviario.

Soldadura

La soldadura, que se investiga como principal causante del siniestro, unía un carril instalado en 1989 y otro colocado en 2023 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

El pasado 10 de febrero, la Guardia Civil recibió un «correo electrónico con carta del presidente de la CIAF en la que se ponía en conocimiento que del análisis de la documentación presentada por Ayesa, relativa a las soldaduras, se habían detectado distintas incongruencias. Dado que la citada CIAF son técnicos expertos, se solicitó la ampliación de la información, concretando las incongruencias denunciadas, estando actualmente pendientes de la respuesta», se describe en el informe.

La Guardia Civil indaga en aspectos relacionados con la ejecución de esta soldadura, su supervisión, el mantenimiento y los controles de calidad. De la información recabada no se derivan por ahora conclusiones.

La soldadura centra las principales pesquisas. Así, se informa que la «soldadura rota se realizó la noche del 24 de mayo de 2025 por un trabajador de la empresa Maquisaba S.L. con más de cinco años de experiencia y habilitado con el permiso C, necesario para la instalación de las soldaduras de desvíos y neutralizaciones en líneas de alta velocidad». Se añade que «actualmente se está llevando a cabo el estudio de la documentación aportada relativa a las soldaduras».

En otro punto, se informa que se solicitó «información a la plataforma sindical CGT sobre sus informaciones en prensa relativas a incumplimientos de distancias entre soldaduras».

Este sindicato expresó su «extrema preocupación» tras ver una de las imágenes difundidas por la Guardia Civil durante la investigación, en la que supuestamente se verían dos soldaduras de carril situadas a menos de un metro de distancia, incumpliendo así la normativa y suponiendo un riesgo de accidente.

La Guardia Civil informa en su atestado que «tras la toma de manifestación a dos responsables del sindicato CGT, ambos coinciden que, a la vista de las imágenes aparecidas en diversos medios de comunicación, consideran que hay dos soldaduras que incumplirían lo establecido en la normativa de ADIF en cuanto a distancias entre ellas y esto podría suponer un riesgo de accidente»

Sin embargo, una vez comprobado el extremo por el Equipo Central de Inspecciones Oculares «se constata que la imagen aparecida en los medios de comunicación se corresponde con un hilo en el que lo que parecen soldaduras son en realidad grapas de sujeción de un cable».

Uno de los responsables sindicales sí desveló, no obstante, como se recoge en el informe, que «el hecho de delegar en sucesivas subcontratas determina que finalmente no sean especialistas ferroviarios quienes acometen los trabajos».

También se reporta que, de las entrevistas con 19 maquinistas que circularon el mismo día del accidente por ese tramo, uno de ellos «informa de un golpe en el lado derecho». «El resto no reporta ningún tipo de incidencia o sensación extraña».

Documento «reservado»

OKDIARIO reveló la semana pasada que Adif ha declarado «documentación de carácter reservado» el acta que demostraría que la soldadura de Adamuz superó o no la revisión clave, la auscultación por ultrasonidos.

La «última inspección» por ultrasonidos a la soldadura se realizó «durante su construcción», el 25 de junio de 2025. La prueba se dio por «aceptada», pero el acta nunca se ha mostrado públicamente.

El documento contiene información reveladora sobre el estado de la soldadura, pues los expertos coinciden en que la auscultación por ultrasonidos es clave para evitar siniestros, detectando fisuras y otras alteraciones que puedan suponer un riesgo.