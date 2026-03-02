El Premier Pádel de Gijón: cuándo es, horarios de los partidos, cuadro y dónde ver por TV en vivo online

El mejor campeonato de este deporte llega con el Premier Pádel de Gijón 2026, la primera parada que se realiza este año en España. Los mejores jugadores del mundo están ya listos para intentar coronarse en este P2 después de que Agustín Tapia y Arturo Coello se coronasen en Riad en la primera jornada de la competición. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todos los partidos que se disputan en el Palacio de Deportes de la Guía.

Cuándo empieza el Premier Pádel de Gijón

El Premier Pádel de Gijón 2026 es de categoría P2 y arrancará este domingo 1 de marzo y terminará el próximo 8, por lo que durante una semana disfrutaremos de los mejores jugadores del planeta peleando por llevarse este título. El torneo se disputará en el Palacio de Deportes de la Guía y se espera que se viva un gran ambiente con todos los amantes de este deporte que sigue estando en auge desde hace bastantes años.

Cuadro del Premier Pádel de Gijón 2026

Por un lado del cuadro encontramos a la pareja formada por Agustín Tapia y Arturo Coello, que son los grandes favoritos para llevarse el Premier Pádel de Gijón. El encuentro más duro para ellos, antes de una hipotética final, llegaría en las semifinales, ya que será ahí donde tendrían como potenciales rivales a las duplas conformadas por Francisco Guerrero y Paquito Navarro o la de Miguel Yanguas y Franco Stupaczuk.

En el otro lado del cuadro también encontramos a jugadores de gran nivel que esperan poder llevarse el título en este Premier Pádel de Gijón, aunque son conscientes de que tendrán que darlo todo. Juan Lebrón y Leandro Román Augsburger deberían verse las caras con Alejandro Galán y Federico Chingotto en las semifinales para buscar un puesto en la gran final, si no hay sorpresas previamente, claro.

Horarios de los partidos del Premier Pádel de Gijón 2026

La organización ha querido compartir los horarios con todos los amantes de este deporte y con todos aquellos aficionados que quieran acudir a disfrutar del Premier Pádel de Gijón 2026. En las jornadas en las que hay más partidos se comenzará más pronto, sobre las 10:00 horas (horario peninsular), mientras que en los dos últimos días, con las semifinales y con la gran final -sábado y domingo- todo arrancará más tarde.

Domingo 1 de marzo. 16 partidos. Comienzan a las 10:00 horas.

Lunes 2 de marzo, 16 partidos. Comienzan a las 10:00 horas.

Martes 3 de marzo, 14 partidos. Comienzan a las 10:00 horas.

Miércoles 4 de marzo. 18 partidos. Comienzan a las 10:00 horas.

Jueves 5 de marzo. 16 partidos. Comienzan a las 10:00 horas.

Viernes 6 de marzo. 8 partidos. Comienzan a las 10:00 horas.

Sábado 7 de marzo. 4 partidos. Comienzan a partir de las 12:00 horas.

Domingo 8 de marzo. 2 partidos. Comienzan a las 15:00 horas.

Cómo ver por televisión y en vivo online el Premier Pádel de Gijón

Todos los seguidores que no quieran perderse nada durante todo este circuito del Premier Pádel 2026 deben saber que podrán ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online los diferentes partidos que se disputen en este Premier Pádel de Gijón 2026 mediante Movistar+ o Red Bull TV. Estos dos medios son los poseedores de los derechos televisivos de lo que suceda durante todo el año, por lo que habrá que acudir a ellos para disfrutar de los mejores partidos y de los puntos más destacados.

Qué día es la final del Premier Pádel de Gijón

La gran final del Premier Pádel de Gijón 2026 está programada para que se dispute el domingo 8 de marzo. Ese día conoceremos a las parejas ganadoras de este torneo, tanto del cuadro femenino como del masculino. La organización ha informado que la primera final comenzará en la pista central a las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias. La segunda final no arrancará antes de las 17:00 horas en el Palacio de Deportes de la Guía de la ciudad asturiana.

El calendario del Premier Padel 2026