Martita Ortega desvela que casi deja el pádel: «En 2018, antes de ser número uno, dije hasta aquí»

Martita Ortega atendió a OKDIARIO durante la Hexagon Cup, que se está disputando estos días en la Caja Mágica. La doctora, como se la conoce en el mundo del pádel, defiende los colores de la Rafa Nadal Academy por tercer año consecutivo. A sus 28 años, la madrileña ocupa el noveno puesto del ranking de la Federación Internacional de Pádel (FIP) y repasa los momentos más duros de su carrera. En 2018 estuvo a punto de dejarlo.

La ex número uno del mundo cuenta que en el verano de 2018 tuvo una conversación con su madre y le dijo «‘mira, yo creo que ya, que hasta aquí he llegado». Quería focalizarse en sus estudios de medicina y en qué academia de MIR iba a escoger. Pero su madre le hizo reflexionar con su respuesta: «Me gustaría que pensaras si realmente ya has dado todo lo que tenías y es tu momento de dejarlo, tendría que respetarlo. O si en realidad te estás dando por vencida porque ves que se te pone cuesta arriba».

Ese «tortazo de realidad», como ella lo llama, hizo pensar a una Martita Ortega que decidió seguir. Cosas de la vida, a finales del 2019 alcanzó la cima y se convirtió en la jugadora más joven en alcanzar el número uno del ranking mundial de pádel femenino con 22 años. Este deporte estuvo a punto de quedarse sin una de sus mejores jugadoras, pero no hay nada como una conversación con una madre para ver la realidad. Por suerte, cambió de opinión y gracias eso está hoy jugando esta Hexagon Cup.

Pregunta.- ¿Qué significa jugar en la Caja Mágica?

Respuesta.- Jo, pues es un escenario muy bonito. Creo que es muy impresionante. He venido mucho a ver el Mutua. He tenido la suerte de poder ver a Rafa aquí levantar un título también. Así que, pelos de punta sinceramente.

P.- ¿Qué supone representar a la Rafa Nadal Academy?

R.- Pues yo cada vez que llega esta semana, es un sentimiento de orgullo y sobre todo de responsabilidad. Ya te digo, esos nervios más allá de la competición, es por pertenecer a este equipo. Creo que todos lo vivimos muy intensamente. Es como el hecho de pertenecer a la selección y ese tipo de cosas. Jugar en equipo te da otro feeling completamente diferente. Al final ya no luchas solo por ti, sino por darle la victoria al equipo y al final dársela a la academia, dársela a Rafa, es como que tenemos que dar lo máximo todos los días y en cada punto para que él esté orgulloso, porque creo que es lo que nos ha enseñado a toda la población y a todo el mundo. Que nunca hay que rendirse, que el esfuerzo no se negocia. Así que eso lo tenemos todos muy claro. Pero un poco de vértigo, la verdad.

P.- Rafa ha ganado aquí en cuatro ocasiones y la Rafa Nadal Academy lleva dos años al borde del título. ¿Es este el escenario ideal para conseguir la primera Hexagon Cup?

R.- Desde luego suena genial. Suena muy bien. Nuestra idea es intentar empezar bien, que yo creo que los años anteriores quizá eso ha sido lo que nos ha ido un poquito peor, que el inicio nos cuesta un poco. Los primeros días y las primeras competiciones del año, obviamente, siempre son los momentos más duros, de nervios y de tensión a ver cómo vas a responder. Pero nuestro foco está muy en punto a punto, en golpe a golpe para intentar empezar con muy buen pie. Y ojalá soñar hasta el final.

P.- ¿Qué consejo les ha dado Rafa?

R.- Ahora le vamos a preguntar. Todavía no hemos querido meternos en materia interna, pero sí, sí le vamos a decir que nos dé cualquier tipo de tip. A ver si está disponible, que sabemos que está muy liado. Pero sí, sí, yo creo que algún videito de ánimo nos mandará.

P.- Este año comienza un nuevo proyecto con Martina. ¿Qué le hizo decantarse por Martina y quién llamó a quién?

R.- Bueno, decantarme es muy sencillo porque al final creo que ha captado la atención de todo el mundo, de espectadores, de jugadores… Es una niña que ha mejorado muchísimo durante un año competitivo. Creo que se le da mucho valor y es un muy buen indicativo de que tiene un largo camino por delante, mucho por aprender y que va a mejorar muchísimo más. Y para mí es una suerte poder compartirlo con ella. Estoy segura de que voy a aprender mucho. Ojalá poder enseñarle yo algo también que se quede con algo, porque tiene muchos años de carrera todavía y realmente lo que me apetece es formar un proyecto a largo plazo, con ilusión, con hambre, tener la misma mentalidad, los mismos objetivos.

Y hablando un poco con ella, me di cuenta de que es una niña que tiene las cosas muy claras. Con esa edad creo que es muy difícil. Lo valoro un montón. Eso fue lo primero que me dio esa seguridad y luego el hecho de verla jugar, veo que tiene mucho desparpajo, mucha ilusión y ese puntito de locura o incertidumbre que tienen las jóvenes o las nuevas generaciones que llegan ahora, que creo que es muy bueno para el pádel actual. Un poco de desorden dentro del orden.

P.- Últimamente, en el pádel, hay muchos cambios de pareja en una misma temporada. ¿Cree que encontrar esa estabilidad le puede ayudar a recuperar su mejor versión?

R.- Sí, desde luego. Yo creo que el año pasado al final de temporada, del último tercio o así, encontré una buena mejora. Encontré como un sistema de juego, una identidad. Con Juani también estamos creando como un proyecto muy chulo, mejorando bastantes cosas con muchas otras y con objetivos para esta temporada. Pero desde luego lo que tú dices, la estabilidad te da ese trabajo diario en una misma línea que por supuesto te hace ser más regular.

P.- ¿Será 2026 la temporada de la vuelta de la doctora Ortega? El año que volvamos a ver esa versión que la llevó al número uno.

R.- Sí. Yo estoy muy segura. Estamos trabajando mucho por eso. Y yo creo que con Martina de verdad vamos a encontrar ese desparpajo que tuve yo en esa época. También ese es mi objetivo, volver a jugar así.

P.- ¿Cuál ha sido el peor momento de su carrera? Ese en el que tocó fondo.

R.- Me río porque yo soy como un poco negativa. O sea, trato de verlo todo con un poco de quizá poner el foco en otra cosa que me anime un poco, pero yo creo que sí. O sea, si todos te contestaremos que nunca hemos pensado en dejarlo o en qué mal estamos. Sería un poco cínico por nuestra parte, porque varios de nosotros llevamos ya muchos años compitiendo. Quizá el post número uno te deja un poco así medio K.O., pero justo fue el COVID, entonces creo que todo fue muy circunstancial. Bueno, luego tuve un año así, personal, un poco fastidiado, en 2023. Sobre todo te diría que el 23, final del 23, fue bastante duro para mí y el inicio del 24 fue como aire renovado, la verdad.

P.- ¿Se llegó a plantear dejar el pádel en algún momento?

R.- Bueno, tuve un momento justo antes de ser número uno, fíjate. Fue el verano del 2018, una cosa así, que tuve una conversación con mi madre y le dije ‘mira, yo creo que ya, que hasta aquí he llegado, que al final estoy estudiando medicina, tengo que empezar a focalizarme en qué academia de MIR quiero escoger, si me quiero ir a Oviedo a estudiar’. Y mi madre, estábamos en el jardín de casa, me dijo una frase que nunca olvidaré. Me dijo ‘bueno, ok, te escucho, pero me gustaría que pensaras si realmente ya has dado todo lo que tenías y es tu momento de dejarlo, tendría que respetarlo. O si en realidad te estás dando por vencida porque ves que se te pone cuesta arriba’.

Y entonces yo ahí me di cuenta de que realmente era, no una rabieta, porque bueno, son momentos… En el deporte profesional hay momentos muy duros. No fue una rabieta ni mucho menos, pero fue un tortazo de realidad, de decir bueno, si las cosas se ponen duras hay que seguir remando, no pasa nada. No siempre va a ser un camino de rosas.

P.- ¿Cómo de difícil ha sido compaginar los estudios de medicina con ser deportista de élite?

R.- Es muy difícil, sobre todo por los horarios, porque al final el día tiene 24 horas. Yo iba a clase más o menos ocho, entrenaba cuatro o así. De donde quitaba horas era sobre todo de dormir, era de donde trataba de restar. Al final es organizarse. Cuestión de prioridades. Si tenía un examen, lo más importante era estudiar, tratar de entrenar, pero con objetivos muy claros. Y si tenía un torneo, pues a lo mejor no le podía dedicar tanto tiempo a estudiar y tenía que ponerme a entrenar un poco más e invertir los fines de semana en estudiar mucho y no ver tanto a los amigos. Pero te diré que es una inversión a largo plazo que te hace vivir experiencias únicas y que si te organizas de verdad hay tiempo para todo. No todo se puede hacer a la vez, pero sí todo se puede hacer.

P.- ¿A qué se quiere dedicar cuando deje el pádel?

R.- Me gustaría dedicarme a la medicina, a una consulta, de traumatología deportiva. Es mi especialidad. Toda la medicina deportiva un poco 360. Tanto pruebas de esfuerzo, toda la parte cardiológica de un deportista, la prevención, como luego la parte de lesiva o de seguimiento, rehabilitación, diagnóstico… todo ese tema. Me gusta mucho el trato con el paciente del día a día, o sea, la consulta me gusta muchísimo.

P.- ¿En qué escenario le gustaría jugar que no se haya jugado todavía?

R.- Me encantaría que el pádel llegase a Australia, un Australian Open sería muy guay. Y si tuviese que elegir un destino así como más chulo o chiquitito, más rollo exhibición, diría Hawaii.