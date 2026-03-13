Rectificación de Javier Tebas Medrano

Tebas
Javier Tebas comparece ante la Comisión de Igualdad del Congreso.

«En relación con el artículo publicado por este medio el día 2 de diciembre de 2024, bajo el título «Las carcajadas de Tebas celebrando el robo del móvil de Luis Rubiales: «Jajaja, ahí le hackearon», cuya autoría corresponde a D. Francisco Rabadán y D. Luis Cobos, D. Javier Tebas Medrano, considerando inexactas distintas informaciones difundidas en dicho artículo, desea poner de manifiesto lo siguiente:

– D. Javier Tebas Medrano no ha tenido ningún tipo de influencia o participación, directa o indirecta, en el supuesto robo de datos del móvil de D. Luis Rubiales que OK DIARIO atribuye a la empresa HSI, con la que D. Javier Tebas Medrano nunca ha mantenido ningún contacto.

– En el audio íntegro de la reunión celebrada eI 28 de mayo de 2022 con D. Miguel García Caba puede constatarse cómo, inmediatamente a continuación del fragmento parcial difundido por OK DIARIO, D. Javier Tebas Medrano manifiesta expresamente que desconoce quién ha sido el responsable del hackeo del móvil de D. Luis Rubiales».

