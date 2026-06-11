La reflexión de Rafa Nadal sobre la felicidad: «Siempre he tenido la teoría de que la cosa más importante es ser feliz, disfrutar lo que haces y estar fresco mentalmente»

Rafa Nadal (Manacor, Islas Baleares, 3 de junio de 1986) cumplió la pasada semana 40 años, días después de que el mundo viera la otra cara del mejor tenista de la historia de España en la docuserie ‘Rafa’. El pasado 29 de mayo, la plataforma Netflix estrenó los cuatro episodios que narran la vida y obra del ganador de 22 Grand Slam. Consulta en este artículo la última frase que se ha hecho viral en la que Rafa Nadal habla sobre la felicidad.

La docuserie ‘Rafa’ ha mostrado al mundo todo el dolor y éxito durante la carrera de Rafa Nadal. Durante cuatro episodios se narran los mejores momentos y los más dolorosos de la trayectoria del 22 veces ganador de un Grand Slam y 14 veces Roland Garros, un récord que probablemente quede sellado para la eternidad. Además de la secuencia de éxitos del balear, este documental también muestra los peores momentos marcados por las lesiones y algunos problemas de salud mental.

En las entrevistas previas al estreno de la docuserie ‘Rafa’, Nadal incluso confesó que tenía unas pequeñas perforaciones en los intestinos debido al abuso de los antiinflamatorios para poder competir con dolor. El tenista balear también habló de un episodio ocurrido en el que incluso tuvo que pedir ayuda a una profesional para calmar los problemas de ansiedad. «En un momento dado, una cosa es que no controle mis emociones o no tenga control de la situación en la pista de tenis y otra es que, cuando estoy fuera, tenga que salir a caminar con una botella de agua porque, si no, me ahogo en mi propia saliva», contó.

«Entonces dije, bueno, tengo un problema, tengo que ir a profesionales. Visité a una psicóloga y me expuso cosas que yo ya sabía. Era totalmente racional. Entonces pensé, ¿pero cómo me puede pasar eso a mí? Pero me pasa, es una realidad. Necesitaba otro tipo de ayuda. Así que fui al psiquiatra. Me dieron una medicación que me permitió ir mejorando con los meses. Y así fue», dijo en una entrevista.

Rafa Nadal y su reflexión sobre la felicidad

«Siempre he tenido la teoría de que la cosa más importante es ser feliz, disfrutar lo que haces y estar fresco mentalmente». Esta es la frase sobre la felicidad de Rafa Nadal que se ha hecho viral en las últimas horas y que resume a la perfección los valores por los que ha apostado el tenista a lo largo de toda una carrera de vino y rosas que finalizó en 2024 en la Copa Davis que se disputó en Málaga.

En una entrevista concedida a la CNN días antes del estreno de su documental, Rafa Nadal también valoró lo importante que eran los momentos de desconexión durante su carrera. «Soy un tenista que necesita días para desconectar, pasar tiempo para estar con mi familia… Los días en Ibiza me ayudaron a sentirme como una persona normal, disfrutando con amigos. Me ayudaron a volver a la pista con más energía y hambriento», confesó.

«Bailaba e iba a Ibiza todos los años con mis amigos. Cada uno necesita encontrar su propio espacio… algunas personas necesitan más, otras menos, pero mi vida era mucho más que el tenis», dijo Rafa Nadal sobre los momentos de diversión que necesitaba para después rendir en la pista. «Mi vida era mucho más que el tenis, pero no quería proyectarlo hacia el mundo. No me parecía interesante que el mundo supiera que iba a Ibiza», dijo recientemente.