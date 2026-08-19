La Unión Europea vincula la inmigración con un «mayor riesgo de enfermedades infecciosas» en sus documentos científicos oficiales y advierte que éstas «afectan de forma desproporcionada a los migrantes». Sin embargo, Mónica García, ministra de Sanidad, dijo que «asociar inmigración con enfermedad» es «xenófobo». Así lo expresó en la rueda de prensa posterior a su visita a Ceuta tras la invasión del pasado 30 de julio, cuando entraron ilegalmente más de 80.000 extranjeros a través de la playa de El Tarajal.

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), organismo dependiente de la Unión Europea, publicó un documento oficial con «orientaciones de salud pública sobre detección y vacunación contra enfermedades infecciosas en inmigrantes recién llegados a la UE/EEE». El informe, calificado como «asesoramiento científico», señala el problema al que se enfrenta este sector poblacional porque la «vacunación es baja en ciertos grupos de migrantes».

A ojos del ente comunitario encargado de la cooperación en materia de sanidad para el control de enfermedades infecciosas, esto provoca que los inmigrantes llegados a la Unión Europea sean «más susceptibles a enfermedades prevenibles mediante vacunación». Concretamente, advierte sobre el peligro de la propagación de tuberculosis activa y latente, el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C.

La guía —publicada en 2018— subraya que «algunas poblaciones migrantes» pueden haberse expuesto a más enfermedades que ya no son endémicas en suelo comunitario gracias a las vacunas y la prevención que existen en suelo europeo. Específicamente, advierte del riesgo de «provenir de países donde las enfermedades infecciosas tienen una alta prevalencia y/o pueden haber experimentado viajes migratorios que aumentan el riesgo de infección».

Debilidad de la Sanidad en origen

Además, el informe detalla que los inmigrantes se enfrentan a otros riesgos, entre los que están «la debilidad de los sistemas de salud en los países de origen, las conductas de alto riesgo, la exposición a viajes migratorios peligrosos que incrementan el riesgo de contraer enfermedades infecciosas, las condiciones de vida en los países de acogida (como centros de recepción, hacinamiento o alojamiento compartido), y las barreras sociales, económicas, culturales y legales en los países de acogida que limitan o impiden el acceso a los servicios de salud».

Además, en el documento científico se habla de las barreras que suponen el «idioma, la religión, las creencias sobre la salud» de los inmigrantes. También advierte de «la falta de derecho a la atención médica o las dificultades para acceder a los derechos disponibles» como otro factor de riesgo. Y, por último, alerta sobre las «malas condiciones de vida» a su llegada a los países de acogida como otra circunstancia que provoque que las enfermedades infecciosas puedan «verse exacerbadas».

La documentación recalca la necesidad de la vacunación y de las pruebas de detección de enfermedades entre los recién llegados: «La evidencia disponible sugiere que el cribado de migrantes probablemente es eficaz y rentable para la tuberculosis activa, la infección latente por tuberculosis, el VIH, la hepatitis C, la hepatitis B, la estrongiloidiasis y la esquistosomiasis». «Existen claros beneficios derivados de la inclusión de migrantes en programas de vacunación», añade. En todo caso, informa de que «el cribado de enfermedades infecciosas prioritarias depende de la prevalencia de la enfermedad en el país de origen del migrante». Es decir, lugares donde las enfermedades sean endémicas.

«Lo siento, pero es xenófobo»

Sin embargo, la ministra de Sanidad se ha afanado en rechazar esta vinculación: «Ahora mismo, asociar inmigración con enfermedad, lo siento, pero es xenófobo». A ojos de Mónica García, es lo mismo que «asociar inmigración con delincuencia y con peligros»: «Es injusto y es xenófobo». «Los migrantes no traen enfermedades; los migrantes pueden enfermar ahora por condiciones de insalubridad, pero no traen enfermedades», sostuvo este domingo la dirigente de Más Madrid.

«La situación humanitaria es extraordinaria y la tensión asistencial es real. Por eso, hemos hecho un refuerzo del sistema extraordinario, hemos contratado a más de 60 personas hasta el 31 de agosto, cuando reevaluaremos si tenemos que seguir contratándolas, hemos reforzado todo nuestro sistema asistencial, pero ahora mismo creo que ese esfuerzo y sobresfuerzo de los profesionales no se traducen en un colapso sanitario», aseguró Mónica García. Y sentenció: «Tenemos capacidad para escenarios de mayor demanda».