Desahuciado en Barcelona un hombre con un 87% de discapacidad y su familia con un hijo autista

Agentes de los Mossos d’Esquadra han ejecutado este martes en la localidad de Mataró (Barcelona) el desahucio de una familia vulnerable compuesta por siete personas, entre las que se encuentra un hombre con un 87% de discapacidad, su hermana y sus tres hijos, entre ellos un menor de edad y dos mayores, uno de ellos con autismo.

La vivienda se encuentra ubicada en el barrio de Cerdanyola de Mataró y pertenece a un fondo de inversión. Según ha denunciado con una publicación en redes sociales el Sindicato de Vivienda de Mataró, este fondo se habría negado a negociar la permanencia de los inquilinos, que llevaban 11 años residiendo de alquiler en el inmueble.

Los agentes han desplegado varios furgones desde las 06:30 horas a las puertas del edificio para asegurar el lanzamiento judicial, a pesar de la concentración de vecinos y activistas que se han movilizado para intentar frenar la actuación policial.

Éste no es el único desalojo programado para hoy en Mataró, ya que a las 10:00 de este martes estaba previsto un segundo operativo para desahuciar a otra familia en la calle Colombia, en el barrio de Rocafonda. Según ha advertido el sindicato mencionado, este procedimiento afecta también a un núcleo familiar en situación de vulnerabilidad con dos menores a su cargo que no disponen de una alternativa residencial adecuada por parte de Servicios Sociales.