Marlaska premia a la pareja del número dos de la Policía en Ceuta colocándola en el Consulado de España en Sao Paulo

El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha colocado a la pareja del número dos de la Policía en Ceuta, Pedro Ferrer, en el Consulado de España en Sao Paulo (Brasil), según informan a OKDIARIO desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que pide explicaciones por esta designación.

Se trata de una oficial de la Policía destinada en la ciudad autónoma y el nuevo cargo supone una importante retribución.

Este traslado «ha generado malestar entre los compañeros, especialmente en un momento en el que la plantilla de Ceuta está soportando una presión extraordinaria, con falta de efectivos, servicios excepcionales y dificultades para garantizar los descansos», señala el SUP, que pide explicaciones por esta designación.

«Desde el SUP no cuestionamos las aspiraciones profesionales de ningún funcionario ni la cobertura de puestos en el extranjero. Sin embargo, consideramos necesario que la Dirección General de la Policía explique los criterios seguidos para esta designación y cómo se va a compensar la salida de personal de una plantilla que necesita refuerzos urgentes», declara Ana María Alarcón, portavoz de este sindicato.

Y destaca que mientras los agentes de Ceuta llevan semanas trabajando al límite, «resulta difícil entender que se produzcan nuevas salidas de personal sin conocer qué medidas se adoptarán para compensarlas».

El SUP reclama «transparencia en los procedimientos de adjudicación y una planificación de los recursos humanos que tenga en cuenta la situación excepcional que atraviesa Ceuta».

Fuentes policiales consultadas por OKDIARIO lo consideran «un premio» por la cantidad económica que supone.

Nuevo jefe operativo en Ceuta

Marlaska colocó la semana pasada de jefe operativo en Ceuta al comisario general que no fue capaz de garantizar la seguridad del partido sub-20 y exigió su cancelación. Se trata de Francisco López Gordo, comisario general de Seguridad Ciudadana y, por tanto, el jefe de los antidisturbios y de los policías de las unidades de Prevención y Reacción (UPR).

Este movimiento tampoco ha sido bien visto dentro del Cuerpo por otros mandos policiales ni tampoco entre los agentes, según ha podido saber OKDIARIO.

Y ello por dos motivos. En primer lugar, porque López Gordo fue el mando que realizó el informe que canceló el partido de la Selección española sub-20 contra la de México organizado precisamente en Ceuta para apoyar a su población y que estaba previsto para el próximo 30 de septiembre.

«Es curioso que a un señor que reconoce su incapacidad para garantizar la seguridad en un campo de fútbol de 6.000 personas se le dé ahora esta responsabilidad», declaran a este diario mandos policiales. «Dios nos asista», concluye uno de ellos.

Además, combaten la decisión tomada de cancelar dicho evento, señalando que hace dos semanas se celebró en Ceuta un partido de liga contra el Real Valladolid «sin ningún tipo de problema». Una competición que también saltó a primera plana porque en el autobús del Real Valladolid se detectó a su regreso a la Península a un menor marroquí escondido en los bajos del vehículo cuando ya había recorrido 100 kilómetros y se encontraba a la altura de Jerez de la Frontera.

También dispuso el traslado al puerto

El otro de los motivos por el que las fuentes consultadas no ven con buenos ojos esta decisión de Marlaska es porque con esta medida «está desautorizando» al jefe superior de la Policía de Ceuta, Eloy Román, y, además, «elude responsabilidades sobre el caótico traslado de invasores el pasado viernes al puerto», cuando, en realidad, fue «impuesto desde arriba». Más aún, fue la Comisaría General de López Gordo quien ordenó que se realizara el viernes. Y con medios humanos «muy limitados».

En aquel traslado se desplegaron sólo 70 policías para contener a 4.000 invasores que salieron corriendo hacia el puerto para pasar de sus campamentos ilegales a un campamento oficial, donde disponen hasta de colchones nuevos. Finalmente, 1.700 de ellos se alojan ya junto a los ferrys hacia la Península y la energía que da luz a toda Ceuta.

Además, según fuentes policiales, el viernes no era el día más adecuado para desarrollar el traslado, ya que el campamento no disponía aún de determinados servicios como, por ejemplo, los aseos en funcionamiento. Y esto provocó que los invasores estuvieran realizando sus necesidades junto al mar, sobre las escolleras del muelle.

Los agentes piden refuerzos

López Gordo llegó la semana pasada a la ciudad autónoma y ha estado en la Jefatura Superior de Policía que dirigió. El actual jefe superior de Ceuta lo relevó en el cargo hace nueve meses.

«Ahora resulta que no se fía del jefe superior, pues vaya nombramientos hace Marlaska», critican fuentes policiales. Además, destacan que «esta decisión no tiene sentido a estas alturas». «En todo caso, tendría que haber sido desplegado el primer día, pero con refuerzo policial», señalan a este diario agentes de Ceuta, criticando que el Ministerio no envió «refuerzos en condiciones hasta el décimo día tras la invasión».

Como ya informó en su día OKDIARIO, los guardias civiles reclamaban a principios de agosto 40 antidisturbios para proteger Ceuta de asaltos, los mismos que tenía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para blindar su seguridad en La Mareta. Además, el primer contingente de antidisturbios que llegó a la ciudad autónoma tras la avalancha no fue para ir a la frontera, sino para proteger la caravana de Sánchez, de Marlaska y los edificios que visitaron.

Un auténtico desastre

«Está todo mal hecho desde el principio, es un auténtico desastre», insisten las fuentes consultadas, subrayando que lo que «hace falta en Ceuta es que se envíen medios, más policías para controlar esta crisis de seguridad nacional que vive en la Ceuta», con más de 20.000 ilegales deambulando por la ciudad y otros «cientos» escondidos en garajes e infraviviendas.

Y también reclaman «órdenes operativas claras y conocer cuál es el objetivo real de toda esta situación».

«No se sabe para qué se trabaja, qué se pretende hacer con los invasores», apuntan las fuentes consultadas. Lo cierto es que, mientras el mando único, el ministro Ángel Víctor Torres, asegura que todos los ilegales van a ser expulsados, tanto menores como adultos, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, afirma que «todos los menores se van a quedar en España».

El personal policial de Ceuta se ha «sorprendido» con esta decisión de Marlaska, porque considera que es «hacer un feo, menospreciar» al jefe superior y «poner en duda su capacidad de mando para controlar la situación». En cambio, las fuentes consultadas sí tienen serias dudas de las capacidades operativas del segundo responsable de la Jefatura, que es el jefe operativo, al que consideran «incapaz de coordinar dos simples equipos de trabajo».