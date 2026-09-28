Es oficial: los jubilados tienen derecho a cobrar su pensión en España aunque vuelvan a trabajar y ya está en vigor

Esta nueva normativa, que busca mejorar las condiciones de los pensionistas, que representan un porcentaje muy alto en nuestra sociedad, entró en vigor el pasado 28 de agosto. Concretamente, estas medidas afectarán a aquellos que perciban una pensión por jubilación. Para este determinado grupo, se aprobó el Real Decreto 416/2026.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció el pasado sábado, a través de su perfil oficial de X, que «ya está en vigor la jubilación flexible mejorada, una medida que ofrece más opciones a las personas jubiladas que de forma voluntaria quieran volver a la actividad como asalariados o como autónomos».

Estos son los requisitos

«Desde ahora, quienes compatibilicen su pensión con un trabajo por cuenta ajena podrán trabajar entre un 33% y un 80% de la jornada, percibiendo una pensión acorde con esa jornada, además de su salario», añadió el ministerio presidido por Elma Saiz.

«Junto a ello, se mejoran los incentivos económicos que reciben. Si la jornada se sitúa entre el 33% y el 54%, el importe de la pensión se incrementa en un 15%. Y si la jornada se sitúa entre el 55% y el 80%, ese incremento será del 25%. También ampliamos las posibilidades para quienes quieran desarrollar una actividad por cuenta propia», garantizó el Gobierno en la publicación.

Cuáles son los beneficios

Esta nueva medida, tal y como justificó el gobierno en redes sociales, concluyó que «en definitiva, esta mejora ofrece más flexibilidad, más incentivos y más opciones para compatibilizar trabajo y pensión, favoreciendo una transición gradual hacia la jubilación para quienes desean seguir en actividad».

Este decreto ha llegado en una semana en la que el gobierno ha comunicado que la pensión media del sistema de la Seguridad Social ha ascendido hasta 1.374,6 euros durante el mes de septiembre, suponiendo un aumento del 4,6% respecto al 2025. Según los datos oficiales, la pensión de jubilación se encuentra ya en 1.576,1 euros mensuales.