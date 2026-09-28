Vota: ¿Te parece necesaria la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta?

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Miguel Ángel López Triano ha comunicado a Pedro Sánchez su dimisión tras la invasión de Ceuta
El delegado del Gobierno de Ceuta dimite después de que su nº 2 le acusara de conocer los avisos del CNI
Miguel Pérez Triano, delegado de Gobierno en Ceuta, ha comunicado este lunes al Gobierno que preside Pedro Sánchez su decisión de abandonar el cargo que ocupa hasta hoy después de la invasión de 80.000 inmigrantes ilegales marroquíes que entraron a la ciudad autónoma entre el 30 y el 31 de julio. La decisión llega después de la dimisión de su jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, quien afirmó, en su carta de renuncia, que había trasladado a Triano los avisos del CNI sobre una posible entrada masiva.
La dimisión o relevo de López Triano queda atribuida por Moncloa como una «decisión humana y personal» del hasta ahora delegado del Gobierno en Ceuta, si bien los ciudadanos mantienen su indignación y exigen responsabilidades a cargos más importantes, apuntando sobre todo a Pedro Sánchez o al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
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