Adelante Andalucía invita por tercer año consecutivo al proetarra Óscar Matute a su Escuela de Otoño

Adelante Andalucía ha vuelto a contar con el proetarra Óscar Matute, portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, como uno de los invitados de su Escuela de Otoño, celebrada este fin de semana en Cuevas del Becerro (Málaga). El propio diputado vasco ha agradecido públicamente la invitación a través de sus redes sociales, destacando su participación en unas jornadas que la formación andaluza plantea como un espacio de formación, debate y encuentro de la izquierda andalucista.

Matute participó el viernes en el foro titulado ‘Los límites del progresismo institucional y las respuestas desde lo social y las izquierdas soberanistas y alternativas’, junto a la parlamentaria del BNG Noa Presas, la representante de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop), Ana Sánchez, y el abogado laboralista Luis de los Santos. El encuentro estuvo integrado en la programación de la tercera edición de esta escuela, que se desarrolló entre el 25 y el 27 de septiembre.

La presencia de Matute no es nueva. El diputado proetarra de EH Bildu ya fue uno de los protagonistas de la primera Escuela de Otoño de Adelante Andalucía, celebrada en Marinaleda en septiembre de 2024. En aquella ocasión participó en una mesa sobre soberanismos junto a Gabriel Rufián, de ERC, representantes de la CUP y el BNG y el entonces también portavoz parlamentario de Adelante, José Ignacio García.

Un año después, en 2025, Matute volvió a formar parte del programa de la segunda edición, celebrada también en Cuevas del Becerro. Adelante Andalucía organizó entonces un debate centrado en las estrategias frente a la derecha en el que participaron, entre otros, el diputado de EH Bildu y la fundadora de Adelante, Teresa Rodríguez.

Presencia de «distintas fuerzas soberanistas»

La tercera edición ha mantenido esta apuesta por reunir a representantes de diferentes espacios políticos y sociales. Bajo el lema ‘Bienvenidas a la revolución andalucista’, Adelante Andalucía había presentado el encuentro como un espacio destinado a reforzar la formación política y la organización de la izquierda andalucista ante el contexto político actual.

El programa incluyó mesas sobre economía, feminismo, sindicalismo, vivienda, ecología, memoria histórica y territorio, además de la participación de diferentes agentes sociales y políticos. La Escuela de Otoño de este año reunió a más de 800 personas, según el balance difundido tras su clausura por Adelante Andalucía. El acto de cierre contó con la intervención del portavoz de la formación, José Ignacio García, y de la fundadora del partido, Teresa Rodríguez.