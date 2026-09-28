La película más taquillera del anime llega a Netflix: recaudó 793 millones de dólares, superando en la taquilla a Brad Pitt y ‘Superman’

La expansión internacional del anime en Occidente viene de lejos. Pero en los últimos años, ese fenómeno fan, un tanto de nicho, opacado por el prejuicio infantil del formato, ha ido creciendo de la mano de la omnipresente distribución del streaming. Un efecto expansivo que en 2025 se trasladó a las salas de cine con un título que logró convertirse en la cinta de animación japonesa más taquillera del séptimo arte. Nos referimos a la historia fílmica que narra el arco final del popular shonen sobrenatural Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita acaba de llegar al catálogo de Netflix.

Las expectativas eran altas, pues la tercera temporada de la serie ya acumuló en Japón, una media de 15,4 millones de espectadores. No obstante, la creación de Koyoharu Gotōge sorprendió a todos por los apabullantes números logrados en el box office internacional. La fortaleza infinita logró recaudar 793 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la séptima producción que más dinero aunó en la cartelera el pasado año. La película dirigida por Haruo Sotozaki no logró medirse de tú a tú con los fenómenos de Avatar: Fuego y ceniza, ni con Zootrópolis 2. En cambio, sí superó en asistentes a producciones de calado popular, como el live action de Cómo entrenar a tu dragón, el reboot de Superman o el aplaudido blockbuster de Brad Pitt, F1: la película. Ahora, el enfrentamiento final del valiente Tanjiro y sus amigos contra los demonios alcanza su punto álgido con el inicio de una trilogía que cerrará para siempre la trama de uno de los animes más queridos de la actualidad. Y si en la gran pantalla ya brilló con luz propia, la accesibilidad de Netflix supone, en estos instantes, un trampolín absoluto que la llevará a dominar por semanas el ranking global de la plataforma.

¿De qué trata ‘Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita’?

Cabe señalar que los no iniciados con el material de Gotōge no deberían empezar por el visionado de dicho estreno. La historia de Tanjiro y Nezuko comienza en la primera temporada, a través del Arco de la Selección Final y Primeras Misiones. Después puede verse la temporada 2 o la película el Arco del Tren Infinito y la segunda parte de esta, el distrito del Entrenamiento y la temporada 3, El arco de la Aldea de los Herreros. Por último y tras el final de lo que se narra en El Entrenamiento de los Pilares de la temporada 4, los espectadores pueden enfrentarse con conocimiento de causa a La fortaleza infinita.

El punto de partida de la serie nace de la tragedia familiar sufrida por Tanjiro Kamado, un joven amable que se gana la vida vendiendo carbón para mantener a su madre y a sus hermanos pequeños, tras la muerte de su padre. Un día, después de una agotadora jornada de trabajo, Kamado descubre que un demonio ha asesinado casi por completo a toda su familia. La única que consigue sobrevivir es su hermana menor, Nezuko, la cual arrastra una terrible condición: se ha transformado en un demonio hambriento de carne humana. Sin embargo, y a diferencia de otros de su especie, la joven demuestra retener emociones humanas.

En el punto argumental de La fortaleza infinita, el líder de los demonios, Muzan Kibutsuji, logra emboscar a los cazadores, transportándolos a una fortaleza laberíntica dominada por el demonio Nakime.

La segunda parte de esta trilogía final llegará a los cines en 2027 y la conclusión está prevista para 2029. Ninguna de las dos tiene todavía un nombre comercial cerrado.

El anime ya no es un fenómeno de nicho en el cine

Antes, la comercialidad y el respeto autoral del anime se podían concentrar en pocas compañías, sobre todo en el conocido sello del Studio Ghibli. En cambio, en la actualidad, el éxito fílmico del formato nipón ha trascendido hacia otros triunfos comerciales del mundo de las series, como la cinta de One Piece, Red, que cosechó 246 millones de dólares, o los largometrajes de Jujutsu Kaisen 0 y Chainsaw Man–The Movie: Reze Arc, los cuales acumularon 190 millones en carteleras occidentales.