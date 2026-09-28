Carlo Costanzia anuncia su propia «muerte»: borra todas sus fotos y activa una inquietante cuenta atrás

Carlo Costanzia ha sorprendido a sus seguidores con un movimiento completamente inesperado en redes sociales. El hijo de Mar Flores ha publicado en sus stories una imagen negra en la que aparece una cuenta atrás acompañada de un mensaje que no deja indiferente: «Muerte de Carlo Costanzia». El contador, que en el momento de publicar la historia marcaba más de 13 días, ha convertido su perfil en una auténtica incógnita. Y es que, además de esta misteriosa cuenta atrás, Carlo ha tomado otra decisión todavía más llamativa: ha borrado todas las imágenes que tenía publicadas en Instagram y ha cambiado su fotografía de perfil, dejando su cuenta prácticamente a cero.

El movimiento ha llamado especialmente la atención porque Carlo no ha ofrecido ninguna explicación sobre lo que significa esa supuesta «muerte». No ha acompañado la publicación de ningún mensaje que permita entender si se trata de una campaña, un proyecto profesional o simplemente una estrategia para generar expectación entre sus seguidores. Lo único que ha querido mostrar, de momento, es ese contador que avanza hacia una fecha concreta. Una forma de anunciar que algo está a punto de suceder, aunque sin revelar qué. La elección de la palabra «muerte» resulta especialmente llamativa, ya que todo apunta a que podría estar haciendo referencia al final de una etapa o de una determinada versión de sí mismo, más que a otra cosa, pero por ahora no existe ninguna confirmación al respecto.

Su última aventura empresarial: una barbería traspasada diez meses después

Lo cierto es que Carlo Costanzia ya ha demostrado en los últimos años que está dispuesto a explorar diferentes caminos profesionales más allá de la televisión y de la enorme exposición mediática que ha acompañado a su relación con Alejandra Rubio. Uno de sus últimos proyectos fue Brigante’s Barber & Tattoo, el negocio que puso en marcha en abril de 2025 en Puente de Vallecas y que combinaba una barbería con un estudio de tatuajes. Carlo explicó entonces que quería crear un espacio diferente, donde los clientes pudieran cortarse el pelo y afeitarse en un ambiente distinto al de las barberías tradicionales. El establecimiento, de unos 80 metros cuadrados, contaba con dos espacios diferenciados y una estética industrial, urbana y con inspiración «gánster»; y terminó siendo traspasado diez meses después de su apertura por 30.000 euros.

Aquella experiencia empresarial demuestra que Carlo no es ajeno a los cambios profesionales ni a la puesta en marcha de nuevos proyectos. Brigante’s comenzó como una iniciativa que le hacía especial ilusión y con la que pretendía construir una identidad propia, pero terminó teniendo un recorrido mucho más corto de lo esperado. Ahora, varios meses después de aquel capítulo, el hijo de Mar Flores vuelve a generar expectación con un movimiento en redes que podría esconder precisamente un nuevo reto profesional. No hay ninguna información que permita confirmar de qué se trata, por lo que cualquier posibilidad debe tomarse, de momento, como una hipótesis. Sin embargo, el hecho de que haya eliminado su contenido anterior y haya cambiado su imagen de perfil encaja con una estrategia de reinicio o de lanzamiento de algo nuevo.

Además, el momento personal en el que llega este misterioso anuncio tampoco es casual a ojos de sus seguidores. Carlo Costanzia acaba de convertirse en padre por segunda vez junto a Alejandra Rubio. La pareja dio la bienvenida a su segunda hija, Tessa, a finales de agosto, apenas un año y medio después del nacimiento de su primer hijo, Carlo. La pequeña recibió el nombre de Tessa, una variante italiana de Teresa, como homenaje a Terelu Campos y a María Teresa Campos. De esta manera, Carlo y Alejandra han formado una familia de cuatro en un periodo de tiempo muy corto, después de comenzar su relación en 2024 y convertirse en padres de su primer hijo ese mismo año.

La llegada de Tessa ha supuesto además el inicio de una nueva etapa familiar para Carlo, que ahora compagina su papel de padre de dos niños con una vida profesional que ha ido experimentando diferentes cambios. Alejandra y Carlo siempre habían explicado que querían que sus hijos se llevaran poco tiempo, y finalmente han cumplido ese deseo: el pequeño Carlo nació en diciembre de 2024 y ahora se ha convertido en hermano mayor sin haber cumplido todavía los dos años. La pareja afronta así una nueva realidad familiar justo cuando Carlo ha decidido hacer borrón y cuenta nueva en una de sus principales ventanas de exposición pública.