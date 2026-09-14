Carlo Costanzia deja unas horas los biberones para acompañar a su madre, Mar Flores, a la F1

Carlo Costanzia ha hecho una pequeña pausa en su nueva rutina familiar para disfrutar de uno de los grandes acontecimientos deportivos del fin de semana. El hijo de Mar Flores acompañó a su madre a la Fórmula 1 en Madrid, donde ambos pudieron vivir de cerca el ambiente del Gran Premio y compartir una jornada muy especial entre amigos, motor y planes exclusivos.

La escapada llega en un momento especialmente familiar para Carlo, que en los últimos meses ha estado volcado en su faceta como padre tras la llegada al mundo de Tessa, su segunda hija en común con Alejandra Rubio. Sin embargo, por unas horas ha dejado atrás la rutina marcada por los biberones, los horarios y los cuidados de los pequeños para disfrutar de un plan diferente junto a su madre.

El plan madre e hijo

Mar Flores ha compartido varios momentos de esta jornada a través de sus redes sociales. La modelo y colaboradora acudió invitada a un brunch celebrado en el BLESS Hotel Madrid y aprovechó la ocasión para acercarse al circuito madrileño y vivir en primera persona el espectáculo de la F1.

En una de las imágenes publicadas, Mar aparece disfrutando de las instalaciones del circuito mientras sigue la actividad desde una de las zonas habilitadas para invitados. El ambiente, con la pista y la escudería de fondo, puso el toque deportivo a una jornada que también tuvo un marcado carácter familiar.

«Una jornada estupenda que tuve la suerte de compartir con amigos y con mi hijo @carlocostanzia, que hizo el día todavía más especial», escribió Mar Flores junto a las fotografías. Unas palabras que dejan claro que, más allá del lujo y el glamour que rodearon al evento, lo importante para ella fue poder disfrutar de la compañía de su hijo.

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La jornada también permitió ver a madre e hijo compartiendo protagonismo en un escenario muy distinto al habitual. Carlo apostó por un look relajado, mientras que Mar lució un estilismo en tonos claros compuesto por camisa blanca y pantalón, acompañado de grandes gafas de sol.

La propia publicación revela además algunos de los detalles del estilismo elegido por Mar para la ocasión: camisa de Piombo, bolso de Chanel, pantalones de Zara y sandalias de Cuchy.

El plan supone, en definitiva, un pequeño paréntesis en la intensa etapa personal que atraviesa Carlo Costanzia. Convertido recientemente en padre por segunda vez, el actor y modelo ha encontrado en esta visita a la F1 una oportunidad para desconectar durante unas horas y compartir tiempo de calidad con su madre.

Y es que, aunque los biberones y la nueva rutina familiar ocupan buena parte de su día a día, siempre hay tiempo para una escapada al circuito, especialmente cuando se trata de disfrutarla junto a una de las personas más importantes de su vida.