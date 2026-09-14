La Policía alerta sobre la estafa del billete en el limpiaparabrisas: «Se trata de una maniobra que utilizan algunos delincuentes para robar en cuestión de segundos»

Los robos de vehículos han vuelto a crecer en España. Según los últimos datos publicados en el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, durante el primer trimestre de 2026 se contabilizaron 7.908 sustracciones de vehículos, frente a las 7.707 registradas en el mismo periodo de 2025. Esto supone un aumento del 2,6 % en apenas un año. En términos absolutos, Cataluña continúa siendo la comunidad autónoma donde más vehículos se sustraen, con 1.888 robos registrados, aunque la cifra supone un descenso del 5,8 % respecto al mismo periodo de 2025. La Comunidad de Madrid se encuentra muy cerca, con un total de 1.834 vehículos robados. Sin embargo, en este caso la evolución es mucho más preocupante, ya que los robos han aumentado un 10,2 %, lo que se traduce en 170 sustracciones más que hace un año.

El principal motivo de preocupación para las fuerzas de seguridad y las empresas especializadas en seguridad se encuentra en la periferia y los archipiélagos. Tres comunidades autónomas han registrado los mayores incrementos porcentuales durante los primeros meses del año. El Principado de Asturias encabeza estos repuntes con un aumento del 62,9 %, al pasar de 35 a 57 vehículos robados. Le siguen Canarias, donde se contabilizaron 449 sustracciones frente a las 344 del año anterior, lo que supone un incremento del 30,5 %, y Baleares, que experimenta una subida del 24,5 % hasta alcanzar los 391 robos. José Ignacio Rubio, director general de LoJack Iberia, advierte que «el crecimiento nacional puede parecer contenido, pero hay territorios donde el repunte es claro y obliga a no bajar la guardia. Los delincuentes actúan cada vez con mayor rapidez y capacidad de movilidad».

Estafa del billete en el limpiaparabrisas

Encontrar un billete en el limpiaparabrisas puede parecer un golpe de suerte, pero en realidad puede ser una señal de alerta. Se trata de una técnica que algunos delincuentes utilizan para distraer al conductor y acceder al interior del vehículo, especialmente en aparcamientos de supermercados, centros comerciales o zonas muy concurridas.

El método es sencillo: colocan un billete, habitualmente de 50 euros y normalmente falso, en el parabrisas de un coche estacionado. El objetivo es despertar la curiosidad del conductor, que saldrá del vehículo para recoger el dinero. Según la Policía Nacional, los delincuentes aprovechan esos segundos de distracción para hacerse con los objetos que haya en el interior.

El modus operandi es el siguiente: los delincuentes colocan un billete de 50 euros en el limpiaparabrisas, normalmente de forma que sea perfectamente visible desde el asiento del conductor. Al arrancar y verlo, la reacción habitual es detenerse y salir del coche para comprobar si es auténtico. El problema aparece cuando el conductor deja las puertas abiertas y el motor encendido, los ladrones tienen una oportunidad para actuar rápidamente.

La eficacia de este método reside precisamente en la reacción instintiva que provoca el hecho de encontrar dinero, hasta el punto de olvidar durante unos segundos de las medidas básicas de seguridad. Mientras el conductor presta atención al billete, los delincuentes pueden aprovechar para coger bolsos, teléfonos móviles u otros objetos que estén a la vista. Si el motor está en marcha, también existe el riesgo de que intenten llevarse el propio vehículo.

¿Qué debes hacer si encuentras un billete en el parabrisas? La recomendación principal de las autoridades es no bajarse inmediatamente del coche para recogerlo. Mantén las puertas cerradas, arranca y desplázate hasta un lugar seguro y concurrido antes de comprobar qué ocurre. Si la situación resulta sospechosa o hay personas merodeando alrededor del vehículo, lo más recomendable es avisar a la Policía.

Otras técnicas de distracción

Las técnicas de distracción utilizadas por los ladrones pueden ser tan variadas como ingeniosas, pero todas persiguen el mismo objetivo: conseguir que el conductor baje del coche y deje las puertas abiertas para acceder rápidamente a las pertenencias del interior.

Las autoridades también alertan del conocido como «método de la siembra». En este caso, una persona se acerca al conductor en el aparcamiento de un supermercado o centro comercial y le avisa de que se le han caído unas llaves o unas monedas. Cuando la víctima se distrae para comprobarlo, los delincuentes aprovechan para sustraer cualquier objeto de valor que encuentren. «Funciona porque es rápido, crea confusión y juega con la buena fe de las personas», señala la Guardia Civil.

Otra técnica es la del «pincha-ruedas», conocida desde hace años en algunas carreteras y zonas de descanso. Los delincuentes seleccionan un vehículo, por ejemplo, en una gasolinera, lo siguen con otro coche y se colocan a su altura para avisar al conductor de que aparentemente tiene una rueda pinchada. Después se detienen junto a la víctima y se ofrecen a ayudarla mientras sus cómplices aprovechan el momento de distracción para acceder al habitáculo y llevarse objetos personales.