Detenido un inmigrante marroquí en Ceuta tras agarrar a una mujer, bajarse los pantalones y tocarse los genitales

Un inmigrante marroquí ha sido detenido en Ceuta por una presunta agresión sexual después de agarrar del brazo a una mujer que caminaba por la calle, bajarse los pantalones y comenzar a tocarse los genitales delante de ella. La escena terminó con la intervención de la pareja de la víctima y una posterior huida que acabó frustrada por un policía local de paisano.

Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche de este domingo en el centro de Ceuta, en la calle Independencia. La mujer se dirigía a una celebración y caminaba unos metros por delante de su pareja, que se había quedado con unos amigos.

Según consta en la denuncia, el hombre se acercó a la mujer y la sujetó por un brazo. Acto seguido, se bajó los pantalones y comenzó a tocarse los genitales.

La pareja de la víctima, que se encontraba a poca distancia, se percató de lo que estaba ocurriendo y acudió hasta ella. Consiguió reducir al hombre, que presentaba un aparente estado de embriaguez.

El inmigrante logró posteriormente salir huyendo, aunque un agente de la Policía Local que se encontraba de paisano consiguió retenerlo y procedió a su detención antes de entregarlo a la Policía Nacional, que lo trasladó a dependencias policiales.

El relato de la víctima incluye además lo que varios vecinos le contaron después de lo sucedido. Según ha señalado la mujer, le trasladaron que el mismo hombre habría estado increpando a otras mujeres durante la tarde por esa zona de Ceuta. Ninguna de ellas, según esas mismas manifestaciones, habría denunciado ni avisado de los hechos.

El caso queda ahora en manos de la justicia. La Fiscalía ha calificado los hechos como agresión sexual y está previsto que las diligencias continúen en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ceuta.

Un apuñalado, armas y allanamientos

El arresto del inmigrante marroquí por la presunta agresión sexual se produjo en una madrugada con numerosos incidentes en Ceuta. En la playa del Trampolín, una reyerta entre varias personas terminó con un inmigrante apuñalado con un arma blanca, que tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Ceuta.

La Policía detuvo además a otro inmigrante al que intervino un machete de grandes dimensiones, una defensa extensible y un objeto contundente, y practicó varios arrestos por allanamiento de morada. Una segunda pelea en las inmediaciones del CETI dejó otro herido con un golpe en la cabeza y lesiones en una mano.

Los bomberos tuvieron que intervenir también por el incendio de un contenedor, la quema de un vehículo y un fuego de vegetación en Arcos Quebrados, cerca de uno de los asentamientos de inmigrantes de la ciudad autónoma.