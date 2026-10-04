La Policía Nacional ha desplegado este domingo un amplio dispositivo para desalojar el asentamiento instalado durante los últimos dos meses en la playa del Trampolín de Ceuta, donde habían llegado a concentrarse miles de invasores. La operación ha comenzado poco después de las ocho de la mañana y ha contado con un importante despliegue policial, militar y de servicios de limpieza.

OKDIARIO se encontraba ya en las inmediaciones de la playa desde las siete de la mañana, cuando el dispositivo comenzaba a hacerse visible y se preparaba el terreno para las actuaciones posteriores. A esa hora, la zona estaba rodeada de efectivos y de numerosos servicios de limpieza destinados a intervenir una vez finalizado el desalojo.

A las siete y media de la mañana llegaba a las inmediaciones el primer furgón de la Policía Nacional, perteneciente a la Unidad de Intervención Policial (UIP). Poco después se incorporaban nuevos efectivos, mientras el operativo iba tomando dimensión.

Más de 50 furgones y apoyo del Ejército

El despliegue ha alcanzado una magnitud considerable. Según ha podido comprobar OKDIARIO sobre el terreno, participan más de 50 furgones de la Policía Nacional, además de dos vehículos blindados BMR y una decena de vehículos pesados del Ejército de Tierra.

El dispositivo tiene como objetivo recuperar la zona ocupada durante semanas y permitir posteriormente los trabajos de limpieza de la playa. La presencia de los servicios de limpieza desde primera hora evidencia que la intervención policial va acompañada de una actuación destinada a retirar los restos y enseres acumulados durante el tiempo que el asentamiento ha permanecido instalado.

La operación se produce después de aproximadamente dos meses de presencia continuada de inmigrantes en esta zona del litoral ceutí. Durante este periodo, el asentamiento había generado una importante acumulación de invasores y enseres a orillas de la playa del Trampolín.

Las primeras horas de este domingo han estado marcadas por el fuerte dispositivo desplegado para ejecutar el desalojo con seguridad y controlar el perímetro. A las 8:00 horas, nuevos vehículos policiales y el Ejército de Tierra continuaban incorporándose a la zona mientras avanzaba la intervención.

Playa Benítez, el otro gran desalojo

El dispositivo del Trampolín llega después de la actuación desarrollada también en Playa Benítez, donde las autoridades procedieron al desalojo del asentamiento existente en esta zona. Tras la intervención, los trabajos se centraron igualmente en la limpieza y recuperación del espacio público ocupado durante semanas.