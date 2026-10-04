El Gobierno reparte por la Península a 213 menas de Ceuta: un tercio utilizó a sus familiares en España para quedarse

El Gobierno de Pedro Sánchez ha repartido por la Península a 213 menores extranjeros no acompañados (menas) que llegaron a Ceuta durante la invasión del pasado 30 de julio, en la que entraron casi 80.000 personas en la ciudad autónoma. Casi una tercera parte de ellos apelaron a tener familiares en la Península para quedarse en España y no ser reagrupados con sus padres en Marruecos.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado sobre los datos actualizados de la entrada masiva a Ceuta de hace más de dos meses. El político socialista comparece semanalmente como mando único de la respuesta a la crisis migratoria sufrida en la ciudad autónoma.

Entre los datos ofrecidos por Torres, está que «un total de 213 personas han sido reubicadas en la Península que estaban a comienzos de agosto siendo menores en la ciudad autónoma de Ceuta».

El titular de Política Territorial ha asegurado que estas reubicaciones se hacen «lógicamente con expedientes». Torres ha aclarado que «participan de manera directa el Gobierno de España, la Fiscalía y, por tanto, también la Ciudad Autónoma de Ceuta».

69 menas con familia en España

De los menores que han sido distribuidos por la Península, «ya se han producido reagrupaciones familiares en la península en 69 casos», es decir, que esos 69 menores se han marchado a la península con familiares que ya se encontraban allí.

Por otro lado, Torres ha asegurado que se han producido otras derivaciones de acuerdo con el artículo 5 del decreto de medidas de contingencia migratoria para la protección del menor inmigrante no acompañado. Ese precepto regula el «procedimiento para la reubicación y el traslado de personas menores de edad en el marco de una situación de contingencia migratoria extraordinaria».

El Gobierno ha puesto en marcha ese artículo para que sean «reubicados en la península» un total de «144 menores que estaban en Ceuta», como ha detallado Torres en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

Además, ha habido «ocho expedientes enviados para la reagrupación a Marruecos». Sin embargo, fuentes del Gobierno ya admitían hace unos días que «la noticia sería que dijera que sí». Es decir, que en el Ejecutivo no esperan que los menores sean reagrupados con sus familias en el reino alauí y prevén que «la mayoría se va a quedar» en España.

Es más, desde el Gobierno aseguran que han empezado los triajes con los niños de edad más baja. En otras palabras, han empezado a identificar a los que más posibilidades tendrían de volver a su país de origen. «Los que tengan 16 o 17», señalan fuentes del Consejo de Ministros, va a ser más difícil que sean reagrupados con sus familias en Marruecos. Sin embargo, todavía confían en la colaboración con el reino alauí porque «han dicho que sí» iban a poner de su parte para que los niños retornaran a su país.