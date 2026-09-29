Detenido un vecino de Ceuta por ocultar a 7 inmigrantes ilegales en un piso y cobrarles 3.000 euros

Un joven de Ceuta ocultaba a siete inmigrantes ilegales en el piso de un familiar para enriquecerse aprovechando la situación extrema que vive la ciudad autónoma. La Policía Nacional ha detenido al infractor que llegó a cobrar 3.000 euros a los inmigrantes por esconderlos en la vivienda.

La detención del joven español de 21 años se ha producido en el marco de la operación que la Policía Nacional lleva a cabo contra los «pisos patera» que alojan a miles de inmigrantes en Ceuta que entraron durante la invasión de los días 30 y 31 del mes de julio.

Los agentes han localizado en el piso a siete migrantes en situación irregular, dos de ellos menores de edad, que habrían accedido al territorio nacional durante la invasión de la ciudad autónoma.

La investigación ha permitido determinar la identidad de la persona responsable de proporcionar alojamiento y ocultación a dichas personas, facilitando con ello su permanencia en territorio nacional contraviniendo la normativa de extranjería, por lo que ha sido detenido.

Se trata de un ciudadano español, de 21 años de edad, a quien se le imputa un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en su modalidad de favorecimiento de la inmigración ilegal.

Por estos hechos se están tramitando las correspondientes diligencias, el detenido pasará hoy a disposición judicial ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, Plaza 5, en funciones de guardia.

Más de 100.000 inmigrantes ocultos

Más de 10.000 inmigrantes ilegales ocultos en «pisos patera», garajes, locales y casas abandonadas de Ceuta esperan su oportunidad para viajar a Algeciras o Málaga. Son datos de fuentes policiales que ven muy remota la posibilidad de que en diciembre se restablezca la normalidad en la ciudad autónoma. De ahí salieron los miles de inmigrantes que frustraron el traslado de los acampados en la playa del Trampolín y ocuparon las plazas del nuevo centro de acogida en el puerto de Ceuta.

«La ciudad está plagada de inmigrantes ilegales, ya sea ocultos por familiares o amigos, escondidos en ‘pisos patera», viviendas okupadas o en túneles subterráneos en los montes que rodean Ceuta», puntualiza una fuente policial. La misma fuente insiste en que «de ahí salieron los miles de inmigrantes que colapsaron el traslado de los acampados en la Playa del Trampolín».

Entraron con la avalancha y son los más resilientes. Mientras otros tiraron la toalla, estas miles de personas esperan reunir el dinero suficiente para pagar a las mafias su billete de traslado a la península o que el Gobierno de España termine cediendo y los saque de allí para rebajar la presión sobre Ceuta. No acuden a los recursos del Estado porque temen que les devuelvan a Marruecos.