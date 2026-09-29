PP y Vox se unen en el Parlament balear para vapulear las políticas de vivienda de Pedro Sánchez y el PSOE

El Govern de Marga Prohens (PP) y Vox han exhibido este martes en el Parlament balear una evidente alianza para cargar contra las políticas de vivienda del PSIB-PSOE y de Pedro Sánchez que dejan muy a las claras el voto negativo de PP y Vox cuando los dos decretos aprobados en Moncloa lleguen al Congreso de los Diputados. PP y Vox se han ido haciendo pases uno al otro para rematar constantemente y durante todo el pleno contra la portería socialista.

Prohens ha afirmado que «no es raro que los del nuevo 15M griten gobierno progresista, hipócrita y rentista», en relación a las acampadas por la vivienda.

En el debate de las preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament, la líder del Ejecutivo ha respondido a cuestiones sobre vivienda por parte de los portavoces de Més per Mallorca, Vox y el PSIB, Lluís Apesteguia, Manuela Cañadas y Iago Negueruela, respectivamente.

Ha sido en la réplica a Cañadas en la que ha reaccionado a las concentraciones y acampadas, al tiempo que ha reivindicado las políticas impulsadas desde el inicio de la legislatura y ha responsabilizado a una ley del PSOE de Felipe González del desahucio en Madrid de Maricarmen.

Cañadas, por su parte, ha criticado la «nueva representación teatral» de la izquierda tras el desahucio de Maricarmen que, como Prohens ha atribuido a una ley de Felipe González y «ejecutado por la policía de Marlaska y con un gobierno del PSOE en el poder».

La portavoz de Vox ha advertido de que, frente a las propuestas de intervención del mercado, las subidas de impuestos, las prórrogas de los contratos, la prohibición de los desahucios y la declaración de inquilinos vulnerables, el resultado es la reducción de la oferta de alquiler. «No se han dado cuenta de que se lo están poniendo más difícil a quien dicen proteger», ha añadido.

Después de Vox, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha acusado a PP y Vox de no tener empatía con las personas mayores desahuciadas, a lo que la presidenta ha acusado a los socialistas de «instrumentalizar» el caso de Maricarmen. El socialista, además, ha acusado a Prohens y Cañadas de reunirse con fondos buitre en lugar de empatizar con los problemas de la ciudadanía. Al término de las preguntas de control, Cañadas ha pedido la palabra para negar que alguna vez se haya reunido con algún fondo buitre.

En el cara a cara con Negueruela, Prohens ha vuelto a responsabilizar al Gobierno central del desahucio de Maricarmen, posibilitado por una ley de Felipe González que no se ha cambiado.

El socialista ha responsabilizado a Prohens de la actual situación del alquiler en Baleares por no querer ir a la raíz del problema y aprobar las zonas tensionadas para limitar los precios. Prohens ha acusado al PSIB de proponer recetas fallidas.

Apesteguia, por su parte, ha pedido a Prohens que intervenga un «mercado desbocado». El ecosoberanista ha contrapuesto el Govern de Prohens con el de Canarias, «que sí que defiende a sus ciudadanos y soluciona sus problemas», y ha puesto como ejemplo el precio de la gasolina, 80 céntimos más barata.

El ecosoberanista ha lamentado que en el anteproyecto de Ley de Régimen Especial «no hay una sola medida que rebaje el precio de la gasolina, pero sí han planteado cómo favorecer que los especuladores puedan venir a sacar un mayor rédito a Baleares».

La presidenta, por su parte, ha pedido a los ecosoberanistas que presionen en Madrid para rebajar el IVA de la cesta de la compra.