Despertar Emociones reunirá en Palma a Paz Padilla, Joaquín Caserza y Silvia Congost

Despertar Emociones celebrará el próximo 21 de noviembre en el Trui Teatre su novena edición en Palma, que este año reunirá en un mismo escenario a Paz Padilla, Joaquín Caserza y Silvia Congost para abordar el papel que puede desempeñar el humor en el bienestar emocional y en la manera de afrontar las distintas situaciones de la vida.

Bajo el lema El poder del humor para transformar tu vida, el evento vuelve a reunir en Palma a referentes de diferentes ámbitos con el objetivo de acercar al público conocimientos, experiencias y herramientas relacionadas con el bienestar emocional y el crecimiento personal.

Creado por Cristina Gómez, directora de Mallorca Emotions, Despertar Emociones nació con la vocación de acercar a Mallorca voces capaces de aportar nuevas perspectivas sobre cuestiones relacionadas con las emociones, las relaciones, el autoconocimiento y la forma en la que las personas afrontan los cambios y las dificultades de la vida.

«Despertar Emociones nació con el propósito de traer a Mallorca personas, experiencias y conocimientos que nos ayuden a comprendernos mejor y a disponer de herramientas para afrontar las distintas situaciones de la vida. Nueve ediciones después, seguimos buscando voces que tengan algo que aportar y que sean capaces de conectar con el público desde perspectivas diferentes. Esa combinación de aprendizaje, reflexión y emoción es la esencia que hemos querido mantener desde el primer día», explica Cristina Gómez.

La edición de este año reúne a tres perfiles con trayectorias muy diferentes, que compartirán escenario para aproximarse desde sus respectivos ámbitos al papel que pueden desempeñar el humor, las emociones y la forma de interpretar aquello que nos sucede en nuestro bienestar.

Paz Padilla, actriz, humorista, presentadora y autora, ha incorporado en los últimos años a su trayectoria una vertiente vinculada a la divulgación sobre el duelo, la aceptación de la pérdida y la manera de afrontar la adversidad. Su propia experiencia personal dio origen a El humor de mi vida, primero como libro y posteriormente sobre los escenarios. Su participación conecta directamente con el eje de esta edición y con la posibilidad de entender el humor más allá del entretenimiento, también como una herramienta para afrontar momentos especialmente complejos.

Joaquín Caserza, por su parte, aporta una aproximación que combina interpretación, humor y reflexión sobre la salud mental. Tras una etapa como futbolista profesional, se formó como actor y comenzó a desarrollar contenidos en los que convierte pensamientos, emociones y miedos en personajes con los que establece conversaciones. De este planteamiento surgió Conversaciones con mi mente, una propuesta posteriormente trasladada a los escenarios que utiliza el humor para hacer visible el diálogo interno y abordar de manera cercana la relación que mantenemos con nuestros propios pensamientos.

Y en tercer lugar, Silvia Congost, que es una de las psicólogas más reconocidas en España en el ámbito de la autoestima, la dependencia emocional y las relaciones personales. Con más de 20 años de experiencia profesional, es autora de numerosos libros y fundadora de centros de psicología en Madrid, Barcelona y Girona. Su trayectoria se ha centrado especialmente en ayudar a identificar y superar relaciones de dependencia, fortalecer la autoestima y construir vínculos más saludables. En Despertar Emociones aportará la perspectiva de la psicología a la manera en la que las personas interpretan, gestionan y afrontan aquello que les sucede.

«Los tres parten de lugares muy diferentes y precisamente eso es lo que nos interesaba. Silvia aporta la perspectiva de la psicología; Paz, una experiencia vital en la que el humor ha tenido un papel fundamental; y Joaquín utiliza la interpretación y la comedia para hablar de algo tan cotidiano como nuestra relación con la mente. Son tres formas distintas de llegar a una misma idea: cómo podemos cambiar la manera en que vivimos y afrontamos lo que nos sucede», señala Cristina Gómez.

A lo largo de sus nueve ediciones en Palma, Despertar Emociones ha acercado a la isla a algunas de las voces más reconocidas de la psicología, la divulgación y el desarrollo personal, entre ellas Mario Alonso Puig, Víctor Küppers, Álex Rovira, Borja Vilaseca, Albert Espinosa, Irene Villa, Enric Corbera, Anne Igartiburu, Isabel Rojas-Estapé, Edurne Pasaban o Patri Psicóloga.