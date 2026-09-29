El hijo más discreto de la infanta Cristina organiza carreras de lanchas para Rafa Nadal y podría ganar 70.000 euros al año

Juan Urdangarin cumple este 29 de septiembre 27 años y lo hace en uno de los momentos más interesantes de su vida, aunque, fiel a su carácter, lo haga lejos de los focos. El hijo mayor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin siempre ha sido el más discreto de los cuatro hermanos y apenas ha protagonizado apariciones públicas o noticias relacionadas con su vida privada. Sin embargo, detrás de esa imagen reservada se encuentra una carrera profesional que no ha dejado de crecer en los últimos años y que ahora le ha llevado a ocupar un puesto de responsabilidad en una de las competiciones deportivas más singulares del mundo. Juan trabaja en Londres para E1 Series, el campeonato mundial de lanchas eléctricas impulsado por el empresario Alejandro Agag, y desde el pasado mes de abril ejerce como Host Cities Manager, un cargo que le sitúa al frente de buena parte de la organización de las ciudades que acogen estas carreras.

La trayectoria profesional de Juan Urdangarin se ha desarrollado, además, dentro del mismo universo empresarial desde hace cuatro años. Después de estudiar Relaciones Internacionales y Economía en la Universidad de Essex, el primogénito de la infanta Cristina comenzó en 2022 sus primeras prácticas en Extreme E, la competición de todoterrenos eléctricos creada también por Alejandro Agag. Su primer puesto fue el de Sales & Location Development Intern, un trabajo vinculado a la búsqueda de nuevos mercados, localizaciones, oportunidades comerciales y patrocinadores para las carreras. Cuatro años después, aquella primera experiencia como becario se ha convertido en un puesto de mayor responsabilidad dentro de E1 Series. Sus funciones están ahora relacionadas con las ciudades que reciben las pruebas, lo que implica coordinar cuestiones logísticas, documentación, relaciones con las autoridades locales y todos los preparativos necesarios para que cada competición pueda celebrarse.

Es, en definitiva, un trabajo que se encuentra muy lejos de la imagen que podría asociarse a un miembro de la familia del Rey. Juan no está delante de las cámaras ni ocupa el centro de la pista: está detrás de las carreras. Su labor se mueve entre la producción y las relaciones públicas y requiere tratar con numerosas personas e instituciones para que todo esté preparado cuando las embarcaciones eléctricas llegan a cada puerto. La organización de este tipo de eventos implica, entre otras cuestiones, coordinarse con las autoridades de las ciudades anfitrionas y tener preparada la documentación necesaria para cada sede. Un trabajo menos visible que el de los pilotos o las grandes estrellas que participan en el campeonato, pero fundamental para que las pruebas puedan salir adelante.

Y es precisamente el mundo de la competición eléctrica el que ha marcado la carrera profesional de Juan. E1 Series es el primer campeonato mundial dedicado exclusivamente a las lanchas eléctricas de alta velocidad, conocidas como RaceBirds, unas embarcaciones capaces de alcanzar hasta 93 kilómetros por hora y equipadas con tecnología hydrofoil, que permite elevar parte del barco sobre el agua para reducir la fricción y el oleaje. El campeonato fue creado por Alejandro Agag junto al ingeniero aeroespacial italiano Rodi Basso y busca combinar competición, innovación tecnológica y sostenibilidad.

La competición tiene, además, una importante dimensión internacional y mediática. Entre los nombres vinculados a sus diferentes equipos figuran algunas grandes estrellas del deporte y el entretenimiento, como Rafael Nadal, Tom Brady, LeBron James, Will Smith o Marc Anthony. La propia organización utiliza la presencia de estas figuras para aumentar la visibilidad de un campeonato que todavía no cuenta con la popularidad de otras grandes competiciones del motor. Pero detrás del espectáculo existe también una apuesta por la sostenibilidad: E1 incorpora iniciativas relacionadas con el control de la huella de carbono, la restauración de ecosistemas marinos y la limpieza de costas, además de desarrollar el programa Blue Impact para tratar de generar un impacto positivo en los entornos acuáticos donde se celebran las carreras.

El ascenso de Juan Urdangarin ha despertado interés también por las condiciones económicas que podría llevar aparejadas su nueva responsabilidad. No existe una cifra pública y fiable sobre el sueldo que percibe actualmente, por lo que no puede afirmarse que tenga un salario concreto de 70.000 euros. Sin embargo, una estimación para un puesto de estas características en Londres situaría su remuneración aproximadamente entre 45.000 y 65.000 libras brutas anuales, lo que equivale a unos 52.000-76.000 euros al año. Es decir, una cantidad que podría rondar los 70.000 euros en la parte alta de esa horquilla, aunque se trata de una estimación orientativa y no de una cifra atribuida a su nómina. Como referencia, un puesto relacionado con la gestión de grandes eventos deportivos y ciudades anfitrionas en Londres se ha anunciado con un salario de 58.217 libras anuales. La remuneración concreta de Juan dependería, entre otros factores, de su experiencia, el alcance de sus responsabilidades y los posibles incentivos.

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La vida amorosa de Juan Urdangarin

Su vida profesional no es, sin embargo, la única faceta que ha cambiado en los últimos tiempos. Si durante años Juan fue prácticamente un desconocido incluso para quienes siguen de cerca la vida de la familia del Rey, su relación con Sophia Khan ha permitido conocer algo más de esa parcela privada que siempre ha protegido con especial celo. La joven canadiense, de origen pakistaní y nacida en Alberta, también trabaja en E1 Series y fue precisamente en ese entorno profesional donde ambos se conocieron. La relación comenzó con absoluta discreción y se mantuvo alejada de los medios durante sus primeros meses, hasta que en noviembre de 2025 salieron a la luz las primeras imágenes de la pareja en Londres.

Sophia estudió Desarrollo y Gestión Sostenible en la Universidad de St Andrews y trabaja desde diciembre de 2024 en la competición de lanchas eléctricas. Su coincidencia profesional con Juan ha hecho que ambos compartan buena parte de su día a día en Londres y también algunos intereses personales, especialmente relacionados con la sostenibilidad. La pareja practica yoga y pilates y lleva una vida aparentemente tranquila junto a sus amigos en la capital británica. En mayo, además, viajaron hasta el Lago de Como, en Italia, coincidiendo con una de las pruebas de E1 Series y aprovechando el desplazamiento profesional para disfrutar también de unos días juntos.

La relación ha ido dando pasos importantes dentro del círculo familiar de Juan. Sophia ya conoció a la infanta Cristina antes de que se hicieran públicas las primeras fotografías de ambos y posteriormente tuvo ocasión de conocer al Rey Juan Carlos durante un viaje de la pareja a Abu Dabi. El encuentro se produjo después de que ambos pasaran las Navidades separados, ya que Sophia había regresado a Canadá para estar con su familia. Su presencia junto a Juan en un momento tan señalado para la familia refleja el grado de consolidación que ha alcanzado el noviazgo, que hasta entonces había permanecido completamente protegido de la atención mediática.