Tamara Falcó revela el plato favorito de la familia Preysler: «A veces se ha llegado a proponer como cena de Nochebuena»

Hay platos que terminan convirtiéndose en una tradición familiar y que, pese a no tener nada de sofisticados, ocupan un lugar privilegiado en la memoria. Es el caso del bocadillo de filete empanado que acompaña desde hace años a la familia de Tamara Falcó y que sigue siendo uno de los grandes favoritos de la marquesa de Griñón. La receta forma parte del libro Las recetas de casa de mi madre, donde Tamara recupera algunos de los platos habituales de la casa de Isabel Preysler y cuenta las historias que hay detrás de ellos. Entre todos, este sencillo bocadillo destaca hasta el punto de que los hermanos llegaron a planteárselo como cena de Nochebuena.

El bocadillo que triunfa en casa de Isabel Preysler

La receta puede resultar sorprendentemente sencilla para una familia acostumbrada a grandes celebraciones y menús elaborados. Se trata de un bocadillo de filete empanado preparado con una baguetina, un filete de ternera, pavo o pollo, lechuga, tomate, jamón cocido, queso y mayonesa, además de aceite de oliva. Una combinación clásica que, precisamente por su sencillez, se ha convertido en uno de esos platos familiares que pasan de generación en generación.

Tamara Falcó explica en su libro que el nombre con el que conocen al plato también tiene su propia historia. «Es el filete empanado de toda la vida, pero a Julio se le da genial copiar acentos, así que lo pronuncia con acento de Miami, ‘empanisado’, y nosotros nos morimos de la risa. De manera que así se ha quedado», relata.

La preparación tampoco tiene demasiado misterio. El filete se cocina a la plancha y, una vez listo, se corta en tiras. El pan se abre longitudinalmente y se cubren ambas caras con mayonesa. Después se incorporan el tomate en rodajas, la lechuga cortada en juliana, el jamón cocido, el queso y, finalmente, las tiras de carne. El resultado es un bocadillo contundente que se aleja bastante de las elaboraciones más sofisticadas que han marcado posteriormente la relación de Tamara con la gastronomía.

Una receta capaz de llegar a la mesa de Nochebuena

Lo más llamativo de este plato no está tanto en sus ingredientes como en el lugar que ocupa dentro de la familia. Tamara lo deja claro en Las recetas de casa de mi madre: «Este es, indudablemente, el plato favorito de mis hermanos, bueno, de todos los hermanos, incluida yo misma. Lo es tanto que a veces se ha llegado a proponer como cena de Nochebuena».

La idea, sin embargo, no ha terminado convirtiéndose en tradición navideña. «En el fondo, yo soy muy clásica y todos los años lo intento con el pavo», reconoce la marquesa. Así, aunque el bocadillo tenga un lugar especial en la familia, el menú de Nochebuena continúa siguiendo fórmulas más tradicionales.

La historia detrás del plato también está muy vinculada a sus hermanos. Tamara cuenta que Julio José Iglesias y Ana Boyer fueron especialmente aficionados al filete empanado durante su infancia. Sobre Ana, recuerda incluso que llegó a comer prácticamente sólo este tipo de carne durante una época y relata una anécdota ocurrida cuando tenía ocho años en el Harry’s Bar de Venecia, donde su hermana aseguró que acababa de probar el mejor filete empanado de su vida.