Zoe Saldaña rechaza trabajar en más series del creador de ‘Lioness’: «Es demasiado trabajo, soy la primera en llegar y la última en salir»

El peso del personaje protagonista de Zoe Saldaña en Operaciones especiales: Lioness es indiscutible. Precisamente por eso, llama mucho más la atención que la actriz rechace tajantemente participar en más series del creador, Taylor Sheridan, autor del universo televisivo de Yellowstone, conocido también como el Sheridanverse. Sin embargo, la ganadora del Oscar por Emilia Pérez ha descartado participar en cualquiera de las ficciones ideadas por Sheridan.

La intérprete, que es también productora ejecutiva de Lioness -al igual que Nicole Kidman, que también es parte del reparto- ha elogiado a Taylor Sheridan, pero por otro lado no está dispuesta a ampliar su presencia en su universo televisivo que arrasa en SkyShowtime (en EEUU, en Paramount). Según Zoe Saldaña, tres temporadas juntos en Lioness les han permitido a los dos conocerse perfectamente el uno al otro.

«Soy la primera en llegar [al rodaje] y la última en salir», ha detallado la actriz, en relación a la carga de trabajo que soporta en la serie, donde interpreta a la jefa de los Lioness, una unidad preparada para ejecutar operaciones especiales que rinde cuentas ante la CIA y el Secretario de Estado, directamente.

Zoe Saldaña ha llevado las riendas de Operaciones especiales: Lioness durante tres temporadas, y los seguidores de la serie esperan que lo haga también en una cuarta, aunque por el momento no se ha confirmado. Lo que sí se ha confirmado es que no estará en otras ficciones del guionista, como ella misma cuenta.

«Soy la número uno en la hoja de rodaje. Soy la primera en llegar y la última en marcharme. Empiezo a prepararme meses antes que todos los demás», ha matizado la actriz en la revista People. Como productora ejecutiva, también tiene que participar en la planificación de la serie antes de que arranquen las grabaciones.

Así, la actriz estadounidense y dominicana aclara que su negativa no tiene nada que ver con ningún tipo de desacuerdo o desencuentro con Taylor Sheridan, sino con la imposibilidad de poder aceptar más responsabilidades. «Ya supone muchísimo trabajo para mí», ha apuntado.

Esto tampoco supone que el personaje de Zoe Saldaña desaparezca de Lioness, una de las series más vistas en SkyShowtime. De hecho, la ficción es también uno de los contenidos más consumidos en Movistar Plus, donde compite con muchas más producciones, al no incluir sólo las de Paramount.

«Creo que Joe McNamara y Lioness son todo lo que puedo manejar en este momento. No puedo imaginarme aceptando más del mundo de Taylor Sheridan (…) Creo que estoy bien aquí, en Lioness», ha sentenciado en relación al creador de títulos de éxito como Yellowstone, The Madison, Rancho Dutton, 1923 o Tulsa King.

La idea de ver a Zoe Saldaña en otra serie de Taylor Sheridan que no fuese Lioness era perfectamente factible hasta las declaraciones de la actriz, dado que el creador del universo Yellowstone suele recurrir a intérpretes de sus propias producciones para moverlos entre sus proyectos, como hace con Michael Kelly (Byron Westfield en Lioness). A él también se ha referido la ganadora del Oscar: «Si volvemos para una cuarta temporada con Lioness, lo tenemos nosotros primero».

Asimismo, ha insistido en cómo Sheridan y ella se conocen después de tantas horas de trabajo compartido, y cómo saben perfectamente cuál es la implicación del otro. «Sabe que soy de fiar, dura como una roca y directa para dar mis propias opiniones. Tengo mis puntos de vista y siempre los expongo con todo el corazón, la coherencia y la fuerza posibles», ha reconocido.

Antes del estreno de la tercera temporada de Lioness -en la que Nicole Kidman y Zoe Saldaña irrumpen en Ucrania con un inquietante mix de la Primera Guerra Mundial y Star Wars-, la actriz confesó que el rodaje fue complicado, hasta el punto de no saber si podría llegar a hacerlo tal y como se le exigía al completo, ya que la situación de su personaje da un giro radical respecto a las entregas anteriores: «Fue muy exigente, no voy a mentir».

Sin embargo, el desarrollo de su protagonista en una dirección tan distinta a la que había tomado anteriormente ha permitido también que la actriz brille incluso más que en las dos primeras temporadas, con una vasta fuerza interpretativa con la que muestra dos caras de Joe: la dura, como jefa de Operaciones Especiales, y la vulnerable, por la situación fuera de lo común a la que le toca enfrentarse ahora.

Paramount aún no ha anunciado oficialmente la renovación de Operaciones especiales: Lioness por una cuarta temporada, aunque el final de la tercera permite dar continuidad a la trama. Es más, los seguidores de la serie esperan que así sea.