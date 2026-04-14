La prolífica carrera de Michelle Pfeiffer sigue creciendo más de cuatro décadas después de su debut. La intérprete, una de las actrices más taquilleras de Hollywood de la década de los 80 y los 90, ha hecho gala de su seguridad, sin miedo a salirse de los moldes de la gran pantalla para adaptarse a otro formato con el peso que sólo una de las damas de la industria del cine puede sumar. Así, Michelle Pfeiffer ha llegado a Paramount con The Madison y se ha coronado: su férrea presencia ha garantizado que la serie domine las listas de contenidos más vistos en SkyShowtime y Movistar Plus+.

The Madison está avalada por la firma de Taylor Sheridan, creador también de Lioness o Yellowstone -otros de los contenidos de éxito de SkyShowtime-, autoría que se desprende del entorno de la serie, que recuerda al western sin necesidad de serlo. Ese aire se convierte en The Madison en un marco con esencia y, a la vez, en un complemento: un apoyo al protagonismo absoluto de Michelle Pfeiffer. El paisaje sin distracciones en el que se mueve la actriz enaltece su trabajo. Así, su interpretación alcanza una dimensión apabullante.

Esto permite, igualmente, apreciar cómo el gesto de Michelle Pfeiffer se transforma en cuestión de microsegundos al compás de la emoción que recorre al personaje y alcanza al espectador. Sin transiciones bruscas y en un ambiente de intimidad que se genera casi de manera natural.

The Madison tiene todos los ingredientes para ser un telefilme, pero se salva de esa etiqueta al mezclar cada uno en su dosis justa. De hecho, los únicos excesos son los que comete Michelle Pfeiffer al servicio del personaje, tan justificados como necesarios para trasladar al espectador su lucha interna, la que le impide amoldarse a cualquiera de las dos opciones de vida que se abren ante ella.

Tras la muerte de su marido, Stacy y su familia viajan desde Nueva York al lugar en el que murió, una zona rural y aislada de Montana. La viuda de Preston (Kurt Russell) y sus sobreprotegidas hijas deben aprender a convivir y vivir con las pocas comodidades del espacio, a la vez que lidian con el duelo y con los roces familiares.

La sinopsis de The Madison sólo invita a pensar en un dramón infumable. Y, aun con su energía dramática, la serie logra romper los cánones que rigen en el catálogo de las plataformas en la actualidad. Un poco de aire fresco, pese a su intensidad.

The Madison es un baile de tres: la envolvente Michelle Pfeiffer, la espectacular fotografía y la música que perfecciona la coreografía. El resultado obtenido por Christina Alexandra Voros en esta producción es un deleite estético fruto de la combinación de los colores del paisaje y el buen empleo de la luz. El resultado son fotones, en sentido literal, llenos de armonía en los que detenerse, sólo, para contemplarlos. El Nirvana.

En lo que respecta al argumento, la serie no plantea grandes quebraderos de cabeza, pero sí las tramas suficientes para empujar la historia a un ritmo que va in crescendo. Éstas vienen de la mano del resto de personajes, que cumplen también la función de restar intensidad a la narrativa cuando se requiere que así sea. Las comparaciones no siempre son odiosas, y The Madison recuerda, a ratos, a El río de la vida. Ya se habla de segunda temporada.