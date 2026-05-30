Un problema matemático incendia Internet y deja perplejo a todo el mundo

Un sencillo problema matemático ha desatado un amplio debate en redes sociales después de que una cuenta especializada en acertijos mentales lo publicara en la plataforma «X», lo que llevó a miles de usuarios a repasar las reglas básicas de las operaciones matemáticas. La expresión es la siguiente: (5×8−9+7). A la hora de resolverlo, primero se realizan las multiplicaciones o divisiones, y después las sumas y restas en el orden en que aparecen de izquierda a derecha.

La aritmética se fundamenta en cuatro operaciones básicas que permiten transformar unos valores de entrada, es decir, números, en resultados de salida. Estas reglas esenciales son la suma, la resta, la multiplicación y la división, que constituyen la base de las matemáticas y resultan imprescindibles en la vida cotidiana de cualquier persona.

El problema matemático que se ha hecho viral

Para resolver el problema matemático (5×8−9+7) se sigue el orden de las operaciones matemáticas, comenzando por la multiplicación. Primero se calcula 5 × 8, que da 40. A partir de ese resultado, se continúan las operaciones restantes en orden de izquierda a derecha, primero restando 9, lo que da 31, y finalmente sumando 7. De esta forma se obtiene el resultado final, que es 38.

A continuación se presentan varias expresiones aritméticas similares para practicar el orden correcto de las operaciones:

(6×4−5+8) (7×3+2−6) (8×2−9+5) (9×5−10+3) (4×7+6−8) (3×8−4+9) (5×6+1−7) (2×9−3+4) (10×3−8+2) (6×5−12+7)

La resolución es la siguiente:

(6×4−5+8): primero se multiplica 6×4=24, después se realiza 24−5=19 y finalmente 19+8=27. (7×3+2−6): primero 7×3=21, luego 21+2=23 y 23−6=17. (8×2−9+5): primero 8×2=16, después 16−9=7 y 7+5=12. (9×5−10+3): primero 9×5=45, luego 45−10=35 y 35+3=38. (4×7+6−8): primero 4×7=28, después 28+6=34 y 34−8=26. (3×8−4+9): primero 3×8=24, luego 24−4=20 y 20+9=29. (5×6+1−7): primero 5×6=30, después 30+1=31 y 31−7=24. (2×9−3+4): primero 2×9=18, luego 18−3=15 y 15+4=19. (10×3−8+2): primero 10×3=30, después 30−8=22 y 22+2=24. (6×5−12+7): primero 6×5=30, luego 30−12=18 y 18+7=25.

Reglas de prioridades

En primer lugar, se resuelven las multiplicaciones y divisiones, ya que tienen prioridad sobre las sumas y restas. Después, se realizan las sumas y restas siguiendo el orden en el que aparecen de izquierda a derecha.

Por ejemplo, en la expresión 4 + 6 × 5, primero se calcula la multiplicación 6 × 5 = 30 y después se suma 4 + 30, obteniendo como resultado 34. En otro caso, 12 − 8 ÷ 4, primero se resuelve la división 8 ÷ 4 = 2 y luego se realiza la resta 12 − 2 = 10. Aunque haya varias operaciones del mismo nivel, como sumas y restas, o multiplicaciones y divisiones, se resuelven siempre de izquierda a derecha.

Cuando aparecen paréntesis, estos indican que lo que está dentro debe resolverse primero. Si dentro de los paréntesis hay varias operaciones, se aplica de nuevo el mismo orden de prioridad. Por ejemplo, en (6 + 2) × 3, primero se resuelve el paréntesis 6 + 2 = 8 y después se multiplica 8 × 3, obteniendo 24. En otro caso, (10 − 4) + (2 × 5), se resuelven los paréntesis por separado: 10 − 4 = 6 y 2 × 5 = 10, y finalmente se suma 6 + 10 = 16.

Si dentro de los paréntesis hay otros paréntesis, se empieza resolviendo los más internos. Por ejemplo, ((12 − 4) × 2) + (3 × (5 + 1)). Primero se resuelven los paréntesis interiores: 12 − 4 = 8 y 5 + 1 = 6. Después la expresión queda (8 × 2) + (3 × 6), lo que da 16 + 18, y finalmente el resultado es 34.

Problemas que nadie ha logrado resolver

La conjetura de Hodge se sitúa en la intersección de dos grandes áreas de las matemáticas: la geometría diferencial y la geometría algebraica. Fue planteada por el matemático escocés William Hodge en 1950, durante el Congreso Internacional de Matemáticos celebrado en Cambridge. Se considera una de las ideas más abstractas y complejas dentro del campo matemático.

La idea central de la conjetura se basa en determinar hasta qué punto es posible aproximar la forma de un objeto construyéndolo a partir de piezas o bloques más simples de dimensiones crecientes. En la actualidad sigue siendo un problema abierto, y no existe consenso sobre si su resolución llegará a través de herramientas de la geometría algebraica o de la geometría diferencial. De hecho, entre los matemáticos persisten posturas divididas respecto a si la conjetura podrá ser finalmente demostrada o refutada.

Por otro lado, la conjetura de Poincaré es un problema de topología formulado en 1904 por el matemático francés Henri Poincaré. Durante décadas fue considerado uno de los desafíos más difíciles dentro de los llamados Problemas del Milenio. Se habla en pasado porque fue finalmente resuelto en 2006, momento en el que pasó a convertirse en el Teorema de Poincaré, gracias al trabajo del matemático ruso Grigori Perelman, quien rechazó la recompensa económica asociada a su resolución.

El teorema afirma que la 3-esfera, también conocida como esfera tridimensional o hiperesfera, es la única variedad compacta y simplemente conexa en la que cualquier lazo cerrado puede contraerse continuamente hasta convertirse en un punto. Dicho de otra forma, solo existe una variedad cerrada de este tipo en dimensión tres: la esfera tridimensional.

Finalmente, la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer es una conjetura matemática formulada en 1965 por los matemáticos británicos Bryan Birch y Peter Swinnerton-Dyer, aunque algunas ideas relacionadas se remontan a manuscritos matemáticos anteriores. Esta hipótesis estudia la estructura del conjunto de soluciones racionales de las ecuaciones que definen una curva elíptica, uno de los objetos fundamentales en la teoría de números.

Las curvas algebraicas se clasifican según su género: las de género 0, conocidas como curvas racionales, pueden no tener soluciones o tener infinitas soluciones racionales. En cambio, las curvas de género 1, llamadas curvas elípticas, presentan una estructura más compleja, pudiendo tener un número finito o infinito de soluciones racionales.