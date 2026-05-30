¿Por qué la final de la Champions League es a las 18:00 y no a las 21:00? La razón para el PSG – Arsenal

Arsenal y PSG cierran este sábado 30 de mayo las competiciones europeas en la temporada 2025/26 con la disputa de la final de la Champions League a las 18:00 horas (huso horario de la España peninsular) Primero fue el turno de brillar para Aston Villa y Crystal Palace con sus títulos de Europa League y Conference tras derrotar a Friburgo y Rayo Vallecano, respectivamente. Ahora, la final de la Champions juzgará quién ostenta la corona del título europeo más prestigioso con un duelo entre el vigente campeón y un Arsenal que busca incluir su nombre en el palmarés de la Copa de Europa.

Para esta edición, la UEFA ha introducido un cambio importante respecto a lo que están acostumbrados los aficionados al fútbol. La final de la Champions League contaba con la tradición de empezar a las 21:00 horas según el huso horario de Europa Central. El organismo encargado de regir el fútbol del Viejo Continente ha optado por adelantar el pitido incial de la final de la Champions League a las 18:00 horas. El balón comenzará a rodar en el Puskàs Arena de Budapest en este novedoso horario para el duelo entre Arsenal y PSG por la corona continental.

El motivo por el que al final de Champions es a las 18:00 horas

La UEFA justificó esta modificación horaria asegurando que busca mejorar la experiencia global de la final para aficionados, clubes y ciudades anfitrionas; que en este último caso se trata de la capital húngara. El organismo presidido por Aleksander Ceferin considera que adelantar el saque inicial permitirá optimizar la logística del evento, facilitar el acceso al transporte público una vez concluido el encuentro y garantizar desplazamientos más seguros y cómodos para los miles de seguidores que acuden al estadio.

Además, desde Nyon destacan que el nuevo horario encaja mejor con las franjas de retransmisión internacionales, lo que contribuirá a ampliar todavía más la audiencia televisiva y digital del encuentro. «Con este cambio situamos la experiencia de los aficionados en el centro de nuestra planificación», explicó el mandatario esloveno, quien defendió que una final disputada antes permitirá que el partido concluya a una hora más razonable incluso en caso de prórroga o penaltis. «Los aficionados podrán disfrutar del resto de la noche con amigos y familiares, comentando lo ocurrido en el partido más importante de la temporada», añadió Ceferin.

Por tanto, Arsenal y PSG medirán fuerzas en una final en la que los parisinos parten como favoritos. El recorrido hasta el partido por el título de los de Luis Enrique ha sido más convincente, mientras que el cuadro que dirige Mikel Arteta ha tenido un camino menos brillante pero con el mismo resultado. El PSG buscará sumarse al Real Madrid, que hasta el momento es el único club que ha sido capaz de repetir título de Champions desde el cambio de denominación en 1992. El estilo ofensivo de los de Luis Enrique contrasta con la fortaleza defensiva de un Arsenal recién coronado como campeón de la Premier. El césped juzgará quién se alza con la corona europea en el último gran partido antes del inicio del Mundial el 11 de junio.