Cuándo es el PSG – Arsenal: a qué hora se juega hoy y dónde ver la final de la Champions League en directo por TV y en vivo gratis

El partido por excelencia favorito de todos los aficionados cada temporada ya está aquí. La final de la Champions League se disputará en Budapest y en esta ocasión se han citado allí el PSG y el Arsenal, por lo que hay duelo español en los banquillos. Los galos son los vigentes campeones, mientras que los ingleses nunca han conseguido conquistar la máxima competición continental. Te contamos la fecha, horario y el canal de televisión para ver en directo este partidazo que se juega en el Puskas Arena.

Horario del PSG – Arsenal: a qué hora empieza la final de la Champions League

El PSG y el Arsenal se citan en Budapest, Hungría, para jugar el partido que corresponde a la final de la Champions League. El Puskas Arena será el escenario donde se celebrará este apasionante choque en el que los de Luis Enrique intentarán defender el título de la máxima competición continental y levantar por segundo año consecutivo la Orejona. Delante estará el conjunto londinense que dirige Mikel Arteta, que ganó recientemente la Premier League y que ahora tiene como principal objetivo reinar en Europa por primera vez en su historia.

Cuándo es la final de la Champions League PSG – Arsenal

La UEFA ha programado este apasionante PSG – Arsenal correspondiente a la final de la Champions League para este sábado 30 de mayo. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este apasionante choque entre parisinos y londinenses en el horario de las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias, un horario que ha cambiado por primera vez. Todo debería transcurrir con normalidad en la previa entre los aficionados de ambos conjuntos para que no se produzcan incidentes en las inmediaciones del Puskas Arena para que el choque pueda comenzar de manera puntual.

Dónde ver en directo gratis el PSG vs Arsenal: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país de forma exclusiva e íntegra todos los partidos que se han ido disputando en las tres competiciones de la UEFA, pero para este choque también estará RTVE. El PSG – Arsenal de la final de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar Liga de Campeones y de La1. Esto quiere decir que este partidazo que se juega en Budapest se podrá ver en abierto y gratis por la TV.

Los amantes del deporte rey y simpatizantes del conjunto parisino o del cuadro gunner también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el PSG – Arsenal de la final de la Champions League mediante las apps de Movistar+ y RTVE Play. Estas aplicaciones se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tenemos que recordar que estos dos medios ponen a disposición de los aficionados su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que ocurra en el Puskas Arena.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de esta final de la Champions League que promete ser trepidante. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del PSG – Arsenal desde una hora antes del inicio del encuentro. Una vez se escuche el pitido final publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en el Puskas Arena de Budapest.

Dónde escuchar por radio en directo el PSG – Arsenal

Además, también hay que tener en cuenta que todos aquellos aficionados que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online la final de la Champions League van a poder escuchar por la radio gratis todo lo que suceda en el Puskas Arena. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Radio Marca u Onda Cero conectarán con el PSG – Arsenal para narrar el minuto a minuto de este partidazo.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido PSG – Arsenal?

El Puskas Arena, ubicado en la ciudad húngara de Budapest, será el estadio donde se jugará la final de la Champions League entre el PSG y el Arsenal. Este recinto deportivo se inauguró en 1953 y tiene un aforo de 67.155 personas, por lo que se espera una gran entrada este sábado en el partido decisivo en el que tanto parisinos como gunners pelearán por salir campeones y alzar al cielo de Hungría la Orejona.

La UEFA designó al árbitro alemán Daniel Siebert para que imparta justicia en el PSG – Arsenal que corresponde a la final de la Champions League. Será su compatriota Bastian Dankert el que estará al frente del VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, en el caso de considerarlo necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor que estará instalado en la banda del Puskas Arena a analizar la acción dudosa.