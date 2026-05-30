Un Bezzecchi de récord se lleva una pole histórica para Aprilia con Márquez cuarto

Marco Bezzecchi ha volado para darle a Aprilia una pole histórica en casa, con récord de la pista incluido (1:43.921). Es la primera vez en su historia que la marca de Noale logra meter tres motos en la primera fila, y lo hacen en casa, en el GP de Italia de MotoGP. Raúl Fernández se coló entre las dos motos oficiales tras pasar por la Q1 y saldrá segundo, justo por delante de Jorge Martín, tercero. Cuarto fue Marc Márquez, que es la mejor Ducati.

Las condiciones de la pista invitaban a batir el récord de la pista, marcado por el 93 el año pasado. Antes de la sesión de clasificación, durante el FP2, Jorge Martín batió el récord de velocidad en MotoGP que ostentaba Brad Binder tras alcanzar los 368,6 km/h con la Aprilia en Mugello. Y ya en la Q2 fue Marco Bezzecchi quien mejoró el registro del nueve veces campeón del mundo para firmar el nuevo récord de la pista y regalar al fabricante italiano una pole histórica.

Martín vuelve así a la primera línea por primera vez desde Malasia 2024. Ya había ganado carreras al sprint y alguna carrera larga el domingo, pero le faltaba ese plus en clasificación para salir delante. Raúl Fernández fue el más rápido en todo el circuito, a excepción de ese tercer parcial que dio a Bezzecchi la pole. El italiano tenía algo en ese tercer sector que le permitía marcar la diferencia con respecto a los demás pilotos.

Nadie consiguió mejorar su registro. Ni siquiera un Marc Márquez que venía en rojo en los dos primeros parciales en su última vuelta lanzada. También es cierto que se topó con un Pedro Acosta –se metió en Q2 tras superar la Q1– que venía algo más lento y le molestó ligeramente. Si bien es cierto, el de Ducati está sufriendo en ese tercer sector durante todo el fin de semana. No obstante, el vigente campeón de MotoGP logró cruzar la línea de meta en cuarta posición, a 10 milésimas del tiempo de Jorge Martín.

Esto significa que Márquez es la Ducati mejor clasificada en parrilla en su regreso. Después de perderse las carreras de Le Mans y Montmeló, Marc ha vuelto más fuerte que nunca y dispuesto a pelear. Nada más llegar, ya es la mejor moto de los de Borgo Panigale. Junto a él en esa segunda línea estarán dos Ducatis, la de Fermín Aldeguer, quinto, y la de Francesco Bagnaia, sexto. Di Giannantonio, el más rápido del viernes, partirá desde la séptima plaza, mientras que la otra Ducati, la de Morbidelli, cierra la tercera fila con el noveno puesto, justo delante de Acosta, que fue décimo.