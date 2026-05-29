Marc Márquez está de vuelta y recibe el ok definitivo para competir

Marc Márquez ha vuelto, y lo ha hecho a buen nivel. El nueve veces campeón del mundo se ha subido de nuevo a la Ducati en el primer entrenamiento libre del GP de Italia de MotoGP. El leridano volvía después de pasar por el quirófano para operarse de la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y colocarse bien el tornillo del hombro. Tenía luz verde para competir en el FP1, supeditado a una posterior revisión en la que también ha recibido el ok y podrá correr en Mugello.

La expectación era máxima por ver al rey de nuevo en pista. Cuando abrieron el pit lane, todos salieron en manada, menos uno, Marc Márquez. El 93 se esperó en el box, sentado en su sitio a la espera de salir a pista. A falta de poco más de media hora para el final, el leridano se enfundó los guantes, se colocó el casco y se subió a la moto por primera vez desde su caída en Le Mans. Rodó un total de 14 vueltas y lo hizo a un altísimo nivel.

Marc llegó a situarse entre los 10 primeros durante el tramo final de la sesión, pero al final acabó decimoquinto, en un FP1 dominado por Di Giannantonio con Jorge Martín segundo. La primera toma de contacto fue muy positiva y así se lo transmitió el propio piloto al jefe de Ducati, Gigi Dall’Igna. Márquez se lo tomó con tranquilidad el primer entrenamiento.

Luz verde para Márquez

Marc Márquez fue examinado a su llegada al circuito el jueves por el doctor de MotoGP Ángel Charte, que le declaró apto para disputar la primera sesión libre de entrenamientos, con la obligación de pasar una segunda revisión médica tras estos, en los que ha acabado en la decimoquinta posición, siempre seguido muy atentamente por el director médico de la competición, el español Ángel Charte.

El piloto de Cervera se lesionó durante el Gran Premio de Francia, en Le Mans, a comienzos de mayo y tuvo que pasar por el quirófano para reducir la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, circunstancia que aprovechó para someterse a otra intervención en la que se le retiró un tornillo que le causaba molestias en el hombro derecho. Tras concluir la primera sesión libre de entrenamientos de este viernes, Márquez ha pasado una nueva revisión médica en la que ha sido declarado apto para el resto del GP de Italia, según informó la organización de la competición.