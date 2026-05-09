Marc Márquez KO: sufre una fractura en el pie y es baja para el resto de este Gran Premio y para Barcelona
Márquez tiene una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho tras la caída sufrida durante la sprint de Le Mans
Se operará de esta lesión y confirmó que también lo hará de las molestias en el hombro derecho
Así fue la brutal caída de Marc Márquez en Francia en la última vuelta de la carrera al sprint
Malas noticias para Marc Márquez. El piloto de Cervera sufre una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho tras la caída sufrida durante la sprint en el GP de Francia de MotoGP. Será baja para el resto del GP, por lo que no correrá este domingo, y tampoco estará en Montmeló la próxima semana en el GP de Cataluña. El ilerdense pasará por quirófano para operarse de esta fractura y aprovechará para arreglar también su hombro derecho, donde el famoso tornillo le estaba causando daños en el nervio y eso le impedía pilotar con comodidad.
«Tras la caída sufrida durante el sprint en el GP de Francia y después de un reconocimiento médico y una radiografía, Marc fue declarado no apto para correr debido a una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Viajará a Madrid esta noche para someterse a una cirugía en los próximos días. No participará en el GP de Cataluña la próxima semana», señala el parte médico de Ducati.
Márquez confirmó la noticia en DAZN: «Era una de las razones por las que iba tan mal este fin de semana. Sabía que podía llegar una caída en cualquier momento. Ha tenido esta consecuencia de romperme el quinto metacarpiano. No lo había dicho, pero ya había una cirugía programada para el hombro derecho después de Cataluña porque esta temporada estoy teniendo más problemas de lo normal. Se veía. Yo me he intentado convencer, pero después de Jerez vi que algo no funcionaba, que algo no estaba yendo bien».
«Fuimos a ver a los doctores y pudieron ver que después de la caída de Indonesia todo está perfecto, pero el famoso tornillo que estaba roto del hombro está en una posición diferente. Tenía una sensación muy rara, porque en casa estaba bien, venía aquí e iba mal. Yo pensaba que mentalmente estaba bloqueada, pero vieron que en posición de MotoGP ese tornillo me tocaba el nervio radial. Y eso es lo que me hace fallar, me hace ser inconstante, tener caídas inesperadas. Por eso todo el fin de semana iba muy calmado, así que lo haremos todo de golpe. Me tengo que recuperar bien y a partir de ahí seguir con la dinámica de ir construyendo mi futuro», añadió.
Sobre los plazos de recuperación, el piloto de Ducati Lenovo comentó que no será muy largo: «Cuando hablas del hombro, parece que te vayas a un plazo muy largo, pero es simplemente abrir y sacar ese tornillo. El plazo de recuperación debería ser corto si no hay complicaciones. La intención era hacerlo después de Montmeló, saltarme el test y hacerlo allí. Viendo lo del pie, evidentemente también tengo que pasar por quirófano para el pie, así que lo haremos todo de golpe».
Márquez, contundente sobre su futuro
Marc Márquez fue contundente a la hora de hablar de su futuro, porque así no puede seguir: «Competir de esta manera no es la adecuada. Puedo ir rápido porque la cabeza me va rápida, y sé cómo hacerlo, cómo frenar… como se ha visto esta mañana, que he hecho el récord de la pista. Pero no puede ser de manera constante, porque cuando hay un problema de nervio, falla cuando menos te lo esperas. En ese punto ayer fallé en la vuelta rápida y hoy, cuando he ido haciendo el cambio de dirección, he tocado la línea blanca y me he caído».
«Tengo que entender cómo va evolucionando todo, pero los doctores han sido positivos. Lo bueno es que después de Jerez fui buscando un problema y lo encontraron. A veces tú vas al doctor y te dicen «no vemos nada». Pero encontraron lo que había, que justamente con la posición de moto de velocidad el tornillo irritaba al nervio y cada carrera iba a peor. Cada carrera tenía más fuerza en el gimnasio, pero me encontraba peor en la pista. Ha pasado cuando tenía que pasar. La caída ha sido fea, nos hemos salvado, pero de esta manera tendré más tiempo para recuperarme», explicó.
Por último, cuando le preguntaron cómo ha ido pilotando estos dos días en Le Mans para sacarse ese vueltón en clasificación, Marc Márquez comentó que «hay veces que vale más no buscar una explicación, simplemente me salía, y me sale. Por eso yo insistía en que la moto iba bien, que era yo, pero no quería dar explicaciones. Intenté convencerme mentalmente en Jerez de que yo estaba bien para ver si era un bloqueo mental. Pero vi que no. Soy de llorar poco, simplemente lloro con los míos».