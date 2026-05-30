PSG y Arsenal o cuando el mejor ataque y la mejor defensa de Europa colisionan en la final de la Champions

La expedición del Arsenal aterrizó en Budapest con el equipaje lleno de nervios e incertidumbre. La propia de disputar una final de Champions dos décadas después, que al mismo tiempo es la segunda en sus 140 años de historia. Palabras mayores. El desembarco del PSG en la ciudad magiar luce otro brío, el inherente a quien conoce estas instancias. El año pasado tocó el cielo y ahora oposita a revalidar su corona. PSG y Arsenal, tan diferentes en su historia reciente como iguales por su objetivo final.

Colisionan dos equipos que, en lo suyo, son los mejores. Nadie ataca como el PSG y nadie defiende como el Arsenal. Hasta los 44 goles a favor se elevan los franceses en los 16 partidos que han disputado, una media de 2,75 tantos por partida. Resquebraja cualquier escudo, aunque el del equipo de Arteta va rearmado de hormigón. Solo ha encajado seis goles en 14 encuentros; encaja menos de medio gol (0,43) de media por partido.

De un lado los Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Dembélé, Doué, Barcola… De otro; Saliba, Mosquera, Hincapié, Gabriel, Timber, Calafiori, Ben White… Los nombres propios de cada obra. Sin embargo, no leerán en estas líneas un ensayo individual de un trabajo colectivo. «Son dos ideas diferentes, pero que se parecen porque buscan marcar y defienden bien, solo que el camino de los dos equipos para lograrlo es diferente», asegura Luis Enrique.

El Arsenal ataca con algo menos de puntería que el PSG, promedia 2,43 goles a favor por partido —apenas 0,32 menos que los parisinos—; mientras que el PSG defiende con menos solidez que el Arsenal, pues han encajado 22 goles en 16 partidos y arrojan un promedio de 1,37 goles en contra por encuentro. Un 0,96 más que el conjunto inglés, que llega al partido invicto en la actual edición del torneo. Ahí queda eso.

Las dos formas de ser de Arsenal y PSG

Dos equipos antagónicos, pero con idéntico fin. Ganar. El PSG está más hecho, es el vigente campeón continental. Luis Enrique ha construido un equipo vertiginoso y agresivo que es capaz de atacar con varios futbolistas por delante del balón y sostener esa ambición desde una presión feroz tras pérdida. Ha reproducido y apuntalado las ideas del pasado curso.

El Arsenal de Mikel Arteta se ha ido haciendo mayor a medida que avanzaba la temporada. Ha dirigido sus operaciones desde una idea dependiente de la posesión hacia una versión más pragmática y estructurada que es capaz de dominar los partidos desde la jerarquía defensiva y la intensidad física. El PSG es amigo de la verticalidad y el fútbol directo.

Mientras que el Arsenal abraza el orden y mayor dominio de los espacios. Eso en cuanto a tierra tierra, por ahí no hay color. El PSG carece de los centímetros y de la contundencia que presenta el Arsenal. Los ingleses aterrizan en Budapest con la incertidumbre por la que pasaron los hace un año los galos, que ahora reinan en Europa. A 90 minutos de conocer el estatus con el que despega cada equipo de vuelta.