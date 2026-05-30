Un grupo de familias de Inca demanda a Ryanair por embarcar a ocho menores sin padres ni tutores

La expedición mallorquina que confiaba pasar un gran fin de semana de éxitos deportivos en Sevilla ha arrancado este viernes su aventura sin saber que, sin salir de Mallorca, se toparía con una más de las desventuras que proporciona la compañía aérea Ryanair. Tras varios encontronazos con su personal, los oficiales de la sala de embarque acabaron permitiendo el acceso al avión de 8 niños de distintas edades pero todos menores de edad dejando en tierra a dos de los padres. O lo que es lo mismo: Ryanair infringió las normas de navegación haciendo volar a ocho niños sin ir acompañados de padre, madre o tutor.

Una expedición de unas 25 personas entre padres e hijos de un conocido club deportivo de Inca (Mallorca) están pasando un fin de semana en Sevilla porque los pequeños están participando en el Campeonato de España de taekwondo.

Al margen de cual sea el desenlace deportivo, lo cierto es que la expedición empezó este viernes con la cara odisea de llegar al aeropuerto y tener que volar con la compañía Ryanair: recargo por equipaje, recargo por no facturar on line y otros recargos varios.

Uno de los padres ha relatado a OKBALEARES que, una vez en la puerta de embarque (la que aparece en la imagen), el personal se encaró con toda la expedición de 25 personas anunciándoles que no dejaría embarcar a ninguno de ellos.

Tras una fuerte discusión y sin que la compañía diera explicaciones, los padres fueron en busca de la Guardia Civil del aeropuerto de Son Sant Joan. Los agentes calmaron los ánimos y consiguieron que el grueso del grupo empezara a embarcar.

La mayor de las sorpresas llegó cuando el mismo empleado de Ryanair que intentó sabotear el viaje de la expedición decidió que los dos últimos de la cola no subirían al avión.. Precisamente eran los padres de varios de los niños participantes en el campeonato de Sevilla.

Los padres tuvieron que quedarse en tierra pero los ocho niños volaron de Palma a Sevilla sin el acompañamiento ni de padre ni de madre ni de tutor.

Por todo esto, Ryanair ya ha recibido una reclamación de algunos de los padres. Los mismos que este lunes presentarán en el juzgado una demanda por estos hechos ocurridos en el aeropuerto palmesano.