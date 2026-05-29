Begoña Gómez pide aplazar su declaración del 9 de junio ante el juez Peinado

El abogado de Begoña Gómez ha pedido aplazar la audiencia preliminar prevista para el próximo 9 de junio ante el juez instructor, Juan Carlos Peinado, que la ha procesado por hasta cuatro delitos. La mujer del presidente del Gobierno estaba citada ese día para una audiencia previa de cara al posible juicio con jurado por los delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

El abogado, Antonio Camacho, alega que no puede asistir el día previsto debido a otro compromiso judicial ya programado en otro juzgado. De ahí que solicite al juez «la suspensión de la audiencia preliminar, acordándose en su lugar nueva fecha para su práctica».

En anteriores ocasiones en las que el juez había citado a los imputados tan sólo acudieron sus abogados. Además de Begoña Gómez, está imputada su asesora de La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

«Dada la extensión de la pena que pudiera serles impuestas, lo que podría provocar alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados, tendente a eludir la acción de la Justicia, procede acordar que dichos acusados, comparezcan personalmente, con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública, al acto de la audiencia preliminar, a los efectos de, en su caso, celebrar la correspondiente comparecencia, con su presencia, en la que se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo mencionado, de tratar de eludir la acción de la justicia por parte de los acusados», avisaba el instructor en la citación.