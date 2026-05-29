Se presentó al examen de recuperación del carnet de conducir en Oviedo con una peluca que escondía una microcámara y con un pinganillo en el oído conectado a un teléfono móvil desde el que recibía las respuestas del examen en tiempo real. El protagonista es un ciudadano chino de 54 años que fue descubierto por la Guardia Civil en pleno examen.

El tramposo del examen del carnet de conducir ha sido declarado «no apto», y no se podrá presentar a nuevas pruebas para recuperar su permiso de conducir durante los próximos seis meses.

Además, el denunciado se enfrenta a una multa que alcanza los 500 euros ya que el tramposo ha sido acusado de una infracción muy grave en la vigente Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Acostumbrados a enfrentarse a todo tipo de trampas y trucos para aprobar el carnet de conducir, la Guardia Civil asegura que es la primera vez que detecta a alguien poniendo en práctica un «camuflaje» tan poco eficaz.

La peluca delató al tramposo

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del pasado día 11 de mayo, durante las convocatorias de exámenes realizadas en el aula de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Allí, los guardias civiles del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) que vigilan la prueba, sospecharon de inmediato del sujeto debido al nerviosismo con el que se comportaba y a la evidente peluca que portaba en su cabeza.

Además, los guardias comprobaron que el sospechoso se expresaba bien en castellano, pero no entendía bien los textos del examen.

Para no perjudicar el desarrollo del examen del resto de los aspirantes y para preservar la intimidad de este hombre, los agentes decidieron esperar a que terminara el examen para identificar al tramposo y denunciarle.

Al quitarle la peluca, los guardias se encontraron con que ocultaba una microcámara de cable flexible, un módulo transmisor y un teléfono móvil que funcionaba como receptor y enlace de datos con el exterior.

En el oído, el tramposo portaba un microauricular que estaba conectado a otro aparato de comunicación oculto en su camiseta que le permitía recibir las respuestas del examen que otras personas le iban dictando en tiempo real.