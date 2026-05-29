La defensa de Jonathan Andic ha presentado pruebas a la juez del caso de que Isak Andic tenía artrosis y, meses antes de su muerte despeñado en la montaña de Montserrat, sufrió una caída durante un acto empresarial en Barcelona. Es uno de los argumentos del recurso de la defensa del acusado para demostrar que él no empujó a su padre para matarlo en la montaña mientras hacían senderismo en el año 2024.

En concreto, las pruebas las han aportado los detectives que ha contratado el prestigioso equipo legal del letrado Cristóbal Martell, que está a cargo de la defensa de Jonathan Andic.

Acompañando el recurso que este jueves presentó la defensa de Jonathan Andic para pedir la retirada de la acusación del homicidio de su padre, la defensa entregó un vídeo de la caída accidental que Isak Andic sufrió meses antes al tropezarse durante un acto empresarial en la Mutua Universal.

Los informes médicos de la víctima

En el mismo recurso, la defensa de Jonathan Andic entregaba los informes médicos de su padre, Isak Andic, que demuestran que sufría artrosis en las articulaciones de las piernas.

La intención es la misma que con el vídeo: demostrar que Isak pudo tropezarse durante la excursión con su hijo en la montaña de Montserrat y no lo empujó para que se despeñara, como sostienen la juez del caso y los Mossos d’Esquadra.

«No hay contradicciones de Jonathan»

Entre otros indicios que vio la juez para acusar del homicidio de su padre a Jonathan Andic, están las supuestas contradicciones en las declaraciones del sospechoso ante los Mossos tras la muerte del padre al caer por un barranco.

Para empezar, la defensa corrige a la juez que había errado en las fechas de las tres declaraciones que prestó Jonathan Andic sobre la muerte de su padre. A continuación, explica que las «pretendidas contradicciones» no existen como tales o son detalles «inesenciales», como si vio el momento de la caída de su padre antes o un segundo más tarde.

«Lo esencial es que el hijo caminaba delante del padre y eso es coincidente en todas las declaraciones», explican los abogados.

«No ocultó que visitó días antes el lugar»

Otro de los indicios que esgrimió la juez en su auto contra Jonathan Andic es que presuntamente dijera que estuvo solo una vez en el lugar del suceso unos 15 días antes, cuando la localización de su coche reveló que había estado tres veces y solo unos días antes.

La defensa denuncia que esa conclusión no es cierta y captura las declaraciones de Jonathan Andic en las que decía: «Un sitio que yo conocía por haber ido tres o cuatro veces» o «que dicho camino lo había realizado unas dos semanas antes del accidente».

Es cierto que no coinciden los días exactos que había hecho antes ese recorrido en la montaña, pero su defensa apunta que «lo esencial es cuándo fue, cuántas veces fue y cuántas veces hizo la ruta. Y respecto a esos extremos no falta a la verdad, o en todo caso, produce alguna imprecisión poco relevante».