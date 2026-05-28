El señalado Jonathan Andic pasa al contraataque con un duro recurso contra el auto de prisión de la juez de Martorell que lo acusa del presunto homicidio de su padre, Isak Andic, fundador de Mango, muerto al caer por un barranco cuando ambos hacían senderismo en la montaña de Montserrat en el año 2024.

En este recurso presentado hoy mismo y al que ha tenido acceso OKDIARIO, los abogados de Jonathan Andic acusan a la juez de «exhibir su detención» y denuncian la filtración de datos del caso para «condenar socialmente» al sospechoso.

En su recurso, la defensa de Antic denuncia el «cuidado goteo de filtración de las líneas de investigación policial de los Mossos para producir una condena social como pena anticipada». A continuación, el recurso pasa a cuestionar uno por uno todos los argumentos de la juez y los Mossos para acusar de homicidio a Jonathan Antic.

«No hay contradicciones de Jonathan»

Entre los primeros indicios que vio la juez para señalar por el homicidio de su padre a Jonathan Andic, están las supuestas contradicciones en las declaraciones del sospechoso ante los Mossos.

Para empezar, la defensa corrige a la juez que había errado en las fechas de las tres declaraciones que prestó Jonathan Andic sobre la muerte de su padre. A continuación , explica que las «pretendidas contradicciones» no existen como tales o son detalles «inesenciales», como si vio el momento de la caída de su padre antes o un segundo más tarde.

«Lo esencial es que el hijo caminaba delante del padre y eso es coincidente en todas las declaraciones», explican los abogados.

«No ocultó que visitó días antes el lugar»

Otro de los indicios que esgrimió la juez en su auto contra Jonathan Andic es que presuntamente dijera que estuvo solo una vez en el lugar del suceso unos 15 días antes, cuando la localización de su coche reveló que había estado tres veces y solo unos días antes.

La defensa denuncia que esa conclusión no es cierta y captura las declaraciones de Jonathan Andic en las que decía: «Un sitio que yo conocía por haber ido tres o cuatro veces» o «que dicho camino lo había realizado unas dos semanas antes del accidente».

Es cierto que no coinciden los días exactos que había hecho antes ese recorrido en la montaña, pero su defensa apunta que «lo esencial es cuándo fue, cuántas veces fue y cuántas veces hizo la ruta. Y respecto a esos extremos no falta a la verdad, o en todo caso, produce alguna imprecisión poco relevante».

La huella que no prueba nada

Respecto al informe de los Mossos d’Esquadra donde, tras 10 supuestos ensayos, concluyen que Jonathan Andic falseó una huella de su padre al borde del precipicio para simular una caída, la defensa los califica de «ineficaces» como prueba.

Recuerdan los abogados que el propio responsable de la investigación plasma en sus informes que no se puede determinar si la huella era anterior a la caída, o que nunca acordonaron o aislaron la zona para preservar esa huella. Es decir, pudo hacerla cualquiera.

No tenía mala relación con el padre

La juez acusa a Jonathan Andic de faltar a la verdad cuando cuenta que no se llevaba mal con su padre en la actualidad.

Los investigadores y la juez recurren a los mensajes con los psicólogos durante la terapia a la que ambos asistían para mejorar sus relaciones para acusar al sospechoso de «odio a su padre» y «obsesión por el dinero».

La defensa recuerda que esos mensajes hay que leerlo en el contexto de la terapia que ponía al límite a Jonathan y a su padre, para luego recapacitar en su relación. De paso, los abogados presentan en el recurso las declaraciones de ocho testigos, entre los hermanos del acusado, compañeros de trabajo o familiares directos de su padre, que niegan que hubiera una mala relación entre padre e hijo.

No se deshizo del móvil ni lo borró

A la juez y los Mossos también les pareció extremadamente sospechoso que Jonathan Andic sufriera el robo de su móvil en Ecuador después de conocerse que un año después de la muerte de su padre se reabría el caso con él como único investigado.

Sus abogados recuerdan: el cambio de móvil en la empresa se hacía cada dos años. Es más, tenía que haber recogido el nuevo teléfono el 27 de diciembre de 2025, pero no llegó a hacerlo. Luego, no tenía ninguna prisa por deshacerse del teléfono que tenía cuando murió su padre, ya que había pasado un año de la muerte de Isak y Jonathan seguía con el mismo teléfono.

Tampoco cambió de móvil tras saber que se le investigaba. Lo hizo un mes después, cuando se lo robaron en un viaje a Ecuador. Los letrados niegan que borrara dato alguno, simplemente que la aplicación WhatsApp no recuperó todos los datos con el cambio de teléfono.

La autopsia tampoco concluye una muerte de carácter homicida, recuerdan.

La defensa de Jonathan Andic concluye en su recurso que la investigación no puede determinar la muerte homicida de Isak Andic y mucho menos a manos de su hijo Jonathan. Piden que se revoque el auto de prisión, así como las cautelares acordadas de retirada de pasaporte, prohibición de abandonar España y comparecencias periódicas ante el juzgado.