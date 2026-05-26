La defensa de Jonathan Andic ha incorporado un nuevo elemento para intentar demostrar que Isak Andic murió de forma accidental y no fue un homicidio. El empresario sufrió una caída en la sede de Mutua Universal tres meses antes del accidente mortal ocurrido el 14 de diciembre de 2024 en la montaña de Monserrat y la caída quedó grabada en las cámaras de seguridad del edificio.

Fuentes cercanas al caso citadas por El Periódico aseguran que las imágenes ya están en poder de la defensa de Jonathan Andic que dirige el abogado Cristóbal Martell.

La intención del equipo de abogados de Jonathan Andic es la de incorporar las imágenes de la caída a la instrucción del caso para reforzar su versión de lo sucedido en la ruta de las Cuevas de Salnitre, donde falleció el empresario. Antes, presentarán un recurso contra el auto de prisión que soporta el acusado, en libertad tras pagar una fianza de un millón de euros.

Deja los cargos en Mango

A la vez, cuando se cumple una semana después de su detención acusado del homicidio de su padre, el fundador de Mango Isak Andic, Jonathan Andic ha anunciado este martes que deja temporalmente la vicepresidencia de la compañía de moda, aunque se seguirá desempeñando en los “proyectos familiares, sociales y empresariales”, para centrarse en defender su inocencia.

Jonathan Andic explica en su carta que deja Mango «desde el dolor, la impotencia y la frustración» de enfrentarse a una acusación de culpabilidad «que no responde a la realidad».

Andic deja sus cargos de vicepresidente y consejero de Mango, pero estos quedarán vacantes, porque la decisión es «temporal» y Jonathan Andic sigue contando con el apoyo público de todo su entorno empresarial.

«La atención y el foco que exige mi defensa en el proceso judicial no me permiten mantener el alto compromiso que exige mi rol en la compañía. Por este motivo, y desde la responsabilidad, he decidido apartarme temporalmente de mi dedicación a Mango. Tomo esta decisión con tristeza, pero convencido de que es lo mejor para la compañía y para mí. Afronto este proceso con serenidad y entereza, y necesito concentrar toda mi energía en demostrar mi inocencia», añade.

«He querido mucho a mi padre»

Jonathan Andic ha aprovechado la carta para defenderse de la acusación de haber matado a su padre «porque le odiaba».

«Quiero expresar, con el corazón, que he querido y quiero profundamente a los míos, y de una manera muy especial, a mi padre. Vivimos juntos muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño. Como sucede en tantas familias, también hemos tenido momentos difíciles y complejos, que superamos con gran esfuerzo, generosidad y ayuda. El amor, el respeto y el vínculo que siempre hemos sentido forman parte del ADN de nuestra familia, como saben aquellos que nos conocen bien», relata el hijo de la víctima.

«Acusación injusta»

En la carta abierta, Jonathan Andic también aprovecha para denunciar que la acusación de homicidio que sufre es «injusta e infundada», y que el relato que la jueza expone en su auto tiene una visión «descontextualizada y tergiversada que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad. Sé que desmontarlo exigirá tiempo y esfuerzo», afirma en la misiva.

Jonathan Andic se despide anunciando que hará todo lo posible para demostrar su inocencia, y que para conseguirlo cuenta con el apoyo pleno de su familia y de su entorno. «Asumo esta situación con la tranquilidad y la convicción de que los hechos demostrarán de forma clara mi inocencia, y de que la verdad acabará imponiéndose».

En la actualidad, Jonathan Andic está en libertad bajo fianza tras depositar el millón de euros que le impuso la jueza de Martorell tras su detención. Andic compareció ante la jueza y solo respondió a las preguntas de su representación legal, que ya está preparando el recurso contra el auto de prisión decretado por la titular del juzgado y ha pedido que el acusado declare para responder punto por punto a todos los indicios sospechosos que, según la juez señalan a Jonathan por la muerte de su padre en noviembre del año 2024.