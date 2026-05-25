Un total de 14 pandilleros, de los 15 miembros de los Dominican Don’t Play (DDP) que se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional, han confesado pertenecer al capítulo en Toledo de la banda latina, la más violenta y peligrosa de España. Los quince están acusados de tráfico de armas, falsificación y pertenencia a organización criminal, declarada ilegal en 2013.

En el banquillo también se sienta otro pandillero acusado de matar a machetazos a un joven de la banda rival, los Trinitarios, en un parque de Usera, en el año 2022. El fiscal pide para ese presunto asesino prisión permanente revisable.

Catorce de los acusados han reconocido este lunes durante la vista haber pertenecido a la banda Dominican Don’t Play (DDP). Se han mostrado arrepentidos por sus actos y los delitos cometidos y han aceptado ser condenados si se les rebaja la pena solicitada por el fiscal.

Se arrepienten si se les rebajan las penas

Los «arrepentidos» quieren a condenas que van del año y medio de cárcel a los cinco años y medio frente a los 15 años que les pide la Fiscalía. Todos reconocen que formaban parte de un “coro” asentado en Seseña (Toledo) y tres de ellos admiten que eran los líderes de ese grupo.

Tres de los acusados que han confesado los delitos están en la cárcel cumpliendo condenas dictadas por la Audiencia Provincial de Toledo por tentativa de homicidio.

Las declaraciones de la Policía

En la sesión de este lunes testificaron los policías nacionales que la noche del 5 de febrero de 2022 acuedieron al parque madrileño de Usera donde ocurrió el asesinato del joven, tras recibir aviso de una reyerta entre bandas latinas.

Los policías han relatado que cuando llegaron al parque vieron el cuerpo de la víctima tendido en un charco de sangre, y al lado su pareja, que estaba embarazada.

Los testigos les dijeron que el joven fallecido, su pareja y otras tres personas estaban tomando algo en un banco del parque cuando fueron atacados con armas blancas por diez miembros de los DDP, uno de los cuales le asestó al primero varias puñaladas con un cuchillo.

La instructora de las diligencias policiales, jefa del Grupo V de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial, explicó que uno de los testigos que está en un programa de protección identificó al autor material. El asesino fue detenido el 17 de marzo siguiente cuando salía de una vivienda en la que estaba escondido.