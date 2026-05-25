La Policía abre la caja fuerte de Zapatero en Ferraz y requisa 103 joyas, relojes y pulseras de alto valor

La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional (UDEF) abrió una caja fuerte localizada en el despacho del jefe de gabinete de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, sita en la calle Ferraz número 35, piso primero izquierda de Madrid, durante el registro practicado el pasado 19 de mayo en el marco de la investigación por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. En su interior, los agentes hallaron decenas de joyas de aparente alto valor que quedaron incautadas y puestas a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

Según consta en el acta levantada por el Letrado de la Administración de Justicia —documento al que ha tenido acceso OKDIARIO—, la caja fuerte se encontraba en el despacho número 2, identificado como el del jefe de gabinete. Fue la propia secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar Giménez, quien reveló a los agentes que la caja fuerte pertenecía a la vivienda de don José Luis y doña Sonsoles, explicando que las joyas eran en parte herencia de doña Sonsoles Espinosa y en parte regalos de viajes.

Para proceder a su apertura, dado que en el momento del registro no había llave disponible, fue convocado el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional. El abogado presente ofreció realizar una llamada telefónica para conseguirla, y finalmente acudió al domicilio una persona portando la llave, por lo que no fue necesaria la intervención técnica forzada.

El inventario de lo hallado en el interior es extenso. Los agentes incautaron, entre otras piezas, tres collares de piedras con engastes plateados, varias pulseras con piedras de colores, conjuntos de pendientes y sortijas, relojes de marcas como Longines y Omega, una bolsa con inscripción de la Presidencia del Gobierno que contenía en su interior varios juegos de pendientes dorados, brazaletes, sortijas, un reloj Redondo Longines con número 41141920 y un reloj dorado Omega con un colgante con el número 13.

También se recogieron cadenas doradas, collares de perlas, alfileres y una cruz con inscripción «alba». El acta describe hasta diecisiete piezas o conjuntos de piezas diferentes, fotografiadas y foliadas individualmente por los funcionarios actuantes.

El registro en Ferraz 35, que dio comienzo el pasado martes a las 8.17 horas y concluyó a las 14.00 horas, fue ordenado por el Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número 4 mediante auto de fecha 18 de mayo de 2026. La diligencia estuvo presidida por el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado Central de Instrucción número 2, con presencia de agentes de la UDEF y de la Unidad Central de Ciberdelincuencia.

Además de las joyas, los agentes incautaron en la oficina 58 evidencias documentales y digitales, incluyendo las agendas de «Presidente Zapatero» correspondientes a los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, carpetas con documentación de clientes como Análisis Relevante, Gate Center, Thinking Heads, Kreab Worldwide o Ernst & Young, dos pen drives, los ordenadores de Gertrudis Alcázar y de Judith Wells —con extracción completa de sus bandejas de correo, y los dos teléfonos móviles que portaba la secretaria en el momento del registro.