El Papa León pide en su primera encíclica «desarmar la inteligencia artificial» porque es «un instrumento de dominación»

El Papa León XIV ha pedido en su primera encíclica «desarmar la inteligencia artificial» porque puede convertirse en «un instrumento de dominación». El Pontífice presenta Magnifica Humanitas, alerta sobre el riesgo de algoritmos fuera del control humano y reclama situar «la cuestión humana» en el centro del desarrollo tecnológico.

León XIV ha presentado su primera encíclica en un acto celebrado en el Aula del Sínodo del Vaticano y en el que participaron cardenales, profesores universitarios, ingenieros y expertos internacionales en tecnología. Es la primera vez que un Papa participa personalmente en la presentación pública de uno de sus documentos magisteriales. En su intervención, León XIV ha dejado claro que la revolución tecnológica actual representa un desafío histórico comparable al que afrontó la Iglesia durante la Revolución Industrial bajo el pontificado de León XIII. La fecha de la firma de la encíclica es del pasado 15 de mayo, que coincide con el 135.º aniversario de la promulgación de la encíclica Rerum novarum de León XIII.

La encíclica está dividida en cinco capítulos, más una introducción y una conclusión. Magnifica humanitas parte de una premisa: la tecnología no es una «fuerza antagónica respecto a la persona», ni «un mal en sí misma». Sin embargo, «no es neutra, porque asume el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza». De ahí el llamamiento del Pontífice a «construir en el bien» y a «permanecer humanos», siguiendo la lógica de la corresponsabilidad valiente, de la subsidiariedad, de la comunión, para que «el mundo pueda reconocer… en el corazón del ser humano el lugar donde Dios desea habitar».

«La IA debe ser desarmada»

León IXV ha destacado sobre este aspecto: «La inteligencia artificial exige ahora ser desarmada, liberada de las lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión o muerte».

Consciente del impacto de sus palabras, León XIV ha subrayado que eligió deliberadamente ese término porque el momento actual exige expresiones capaces de «despertar conciencias» y provocar una reflexión profunda sobre el rumbo que está tomando el progreso técnico.

«La palabra es fuerte, lo sé, pero este momento necesita palabras que llamen la atención e indiquen caminos a seguir para la humanidad», ha explicado. El Papa ha insistido en que el desarrollo tecnológico no puede desligarse de la conciencia moral ni de la responsabilidad ética de quienes diseñan, financian y regulan estos sistemas.

El paralelismo con la revolución industrial

Durante su intervención, León XIV ha evocado la figura de su predecesor León XIII, autor de la histórica encíclica Rerum Novarum, con la que la Iglesia afrontó los grandes desafíos sociales derivados de la industrialización.

Según ha explicado, hoy el mundo vive una transformación de magnitud similar, aunque con consecuencias potencialmente aún mayores.

«León XIII comprendió que la Iglesia no podía permanecer al margen ante las nuevas formas de pobreza y exclusión generadas por la revolución industrial. Hoy estamos ante una transformación comparable», ha señalado.

El Pontífice explicó que Magnifica Humanitas nace tras meses de escucha a científicos, ingenieros, educadores, responsables públicos y familias preocupadas por los efectos sociales y humanos del avance acelerado de la inteligencia artificial.

Sistemas autónomos y algoritmos sesgados

León XIV ha revelado que durante la elaboración del texto recibió testimonios especialmente inquietantes sobre sistemas de armas cada vez más autónomos, prácticamente fuera del alcance del control humano efectivo.

También ha advertido sobre algoritmos que ya condicionan decisiones relacionadas con la atención médica, la contratación laboral o el acceso a la seguridad pública, basándose en ocasiones en datos contaminados por prejuicios estructurales.

«El problema no es la técnica en sí misma, sino la lógica con la que se utiliza», ha destacado.

A su juicio, el gran riesgo es que la automatización termine sustituyendo el juicio moral y la responsabilidad humana por procesos opacos incapaces de responder al valor irrepetible de cada persona.

«No debemos temerla, pero sí gobernarla»

Pese al tono crítico de parte de su intervención, León XIV ha querido dejar claro que no plantea una oposición frontal a la innovación tecnológica: «No temamos a la inteligencia artificial, pero mantengamos siempre presente la cuestión humana», ha afirmado.

El Papa defendió que estas tecnologías pueden convertirse en herramientas extraordinarias para el bien común siempre que estén subordinadas a principios éticos claros y a una visión del progreso centrada en la dignidad humana.

En este sentido, comparó la regulación de la IA con la energía nuclear: una fuerza inmensa cuyo valor depende del uso que se haga de ella.

«Igual que la energía nuclear debe estar al servicio de todos, las decisiones sobre la tecnología nunca deben separarse de la conciencia y la responsabilidad», ha resaltado.

La Iglesia quiere participar en el debate

León XIV ha reivindicado el papel de la Iglesia como interlocutor legítimo en la conversación internacional sobre inteligencia artificial: «No poseemos respuestas técnicas ni pretendemos sustituir a los expertos, pero aportamos una sabiduría sobre lo humano que nuestro tiempo necesita con urgencia», ha asegurado.

El Pontífice ha recordado que cada persona es «única e irreemplazable», dotada de libertad, inteligencia y conciencia, y defendió que ningún sistema automatizado puede reducir la dignidad humana a una secuencia de datos procesables.

Finalmente, ha llamado a todos los miembros de la Iglesia y de la comunidad internacional a cooperar en la construcción de una sociedad más humana y fraterna.

«Desarmar no es suficiente. También debemos construir: reparar la confianza, restaurar vínculos y revivir la esperanza en el futuro», ha resaltado.