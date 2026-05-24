«Zapatero y Sánchez son cómplices de la violación de los derechos humanos en Cuba y Venezuela». Es la acusación clara de José Daniel Ferrer, uno de los más relevantes líderes de la oposición cubana en el exilio, hacia los dos presidentes del Gobierno de España. José Daniel Ferrer, en contacto con el secretario de Estado, Marco Rubio, asegura que Estados Unidos intervendrá este año: «2026 va a ser el año de la libertad en Cuba». José Daniel Ferrer cree que, si los jerarcas del régimen comunista no ceden, Trump lanzará una operación militar para capturar a Raúl Castro, imputado en Estados Unidos, e iniciar la transición, como en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. En la entrevista a OKDIARIO, José Daniel Ferrer describe las durísimas torturas que ha sufrido durante más de 12 años en las cárceles del castrismo.

José Daniel Ferrer responde con claridad sobre el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en Cuba: «Para los demócratas cubanos que luchamos por la liberación de Cuba, no cabe la menor duda de que Zapatero es cómplice de quienes violan flagrantemente los derechos elementales del pueblo cubano por sus políticas cuando fue presidente del Gobierno español y, posteriormente, por sus estrechas relaciones con el régimen venezolano, que, a su vez, mantenía económicamente el régimen cubano». A Pedro Sánchez, además, José Daniel Ferrer, le acusa de marcar la política «negativa e ingenua» de la Unión Europea sobre su país: «La política actual de la Unión Europea la marca principalmente el actual Gobierno español».

José Daniel Ferrer recuerda la cumbre bolivariana que montó el mes pasado Sánchez en Barcelona para mayor gloria de todos los dictadorzuelos del Grupo de Puebla: «Sánchez, Lula, Sheinbaum o Petro no hicieron ninguna declaración a favor del pueblo cubano y de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos». Ferrer recuerda que «en Cuba el presidio político está sufriendo condiciones de gulag soviético y de concentración de la Alemania nazi».

Trump: capturar a Castro

José Daniel Ferrer defiende, si es necesario, la intervención militar en Cuba para derrocar al régimen: «Todo indica que es la única opción que, de momento, tiene el pueblo de Cuba para salir de la terrible situación que vive». Asegura que la mayoría de cubanos la apoya tras ver lo de Venezuela: «Cuando Trump dice voy a liberar a Cuba, la popularidad de Trump en Cuba sube a un nivel extraordinario; cuando habla de la vía diplomática, baja».

Para el líder opositor, la imputación de Raúl Castro por la justicia de Estados Unidos puede ser el detonante, como ocurrió con Nicolás Maduro: «Estamos en presencia del inicio de la segunda parte de una película que ya vimos y que podría tener como nombre ‘3 de enero’». Y recuerda que Castro «no solamente mató a los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate, sino que ha matado a mucha gente» desde el inicio del régimen.

José Daniel Ferrer se mantiene en contacto con Marco Rubio y su equipo: «Le transmitimos que los presos políticos están muriendo por golpes, por tortura y por la combinación fatal de desnutrición severa y enfermedades que podían ser curables». «Hay que sacar a sacar a los Castro y Canel del poder», señala. Y advierte que los jerarcas del régimen «están intentando ganar tiempo» hasta que acabe el mandato de Trump.

José Daniel Ferrer no disimula que, para él, sería un sueño ver a Raúl Castro en una cárcel de Estados Unidos junto, entre otros, «a su hijo Alejandro Castro Espín; su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo; y Miguel Díaz Canel». Acepta, de todos modos, que la transición tendrá que producirse «con la participación de algunos elementos del régimen que no va a ser el entorno de Raúl Castro ni ninguno de los Castro». Ya hay conversaciones: «Tenemos contactos dentro del régimen y en el ejército».

Se trata de evitar una guerra en Cuba: «Lo primero será establecer un marco para que no haya un derramamiento de sangre. Son muchos años de una represión a varias generaciones de cubanos y está la tentación de ajustar cuentas». Luis Daniel Ferrer cree que, esta vez, el ejército («el verde oliva», como se le conoce en Cuba) no sacará las castañas del fuego a los dirigentes del régimen porque la inmensa mayoría de mandos por debajo del generalato está pasando las mismas penurias que el resto de cubanos.

Cárcel y torturas

«He pasado 12 años y medio en la cárcel», recuerda José Daniel Ferrer, veterano disidente del Grupo de los 75 condenados en la Primavera Negra de Cuba de 2003. Desde entonces, ha pasado varias veces por las cárceles castristas. Su última condena ha sido de 5 años por la revuelta de julio de 2021: «Salí el 13 de octubre pasado, esas fechas no se olvidan».

Las torturas sufridas en prisión son aterradoras. Como empalarle la boca para que se trague una y otra vez su propio vómito tras meterle a la fuerza «una sopa con hedor a muerto». Dice José Daniel Ferrer que «hubo un momento en que fueron tantos los golpes y las humillaciones sufridas que una noche me pasé dos horas pensando ¿cómo termino esto?, ¿les ataco para que me maten de una vez?». Algo le detuvo: «No era el miedo a morir. Pensé que, muriendo, iba a echar por tierra 30 años de sacrificio y de entrega a una causa. Y me pregunté: ¿Qué va a ser de mi hijo pequeño?».

Su familia ha sufrido con él la represión de la dictadura en su propia casa. La policía política del régimen entra varias veces al mes para intimidarle y que abandone la lucha: «Derriban la puerta con un ariete, entran, nos sacan a golpes a mí y a mi esposa, golpean también a los niños para que se callen cuando empiezan a llorar y alguna vez se los han llevado también a la comisaría». Su hijo pequeño fue detenido y golpeado con apenas 5 años. Luego llega el saqueo de su casa: «Roban los alimentos de mis hijos, los juguetes, las medicinas, los DVD con películas infantiles y luego me dicen en mi cara que eso es lo que van a hacer siempre que yo rete a la Revolución».

Con todo, José Daniel Ferrer no duda al responder si está dispuesto a llegar hasta el final para que Cuba sea libre. Responde que sí: «Si no ocurre lo que se espera [la intervención de Estados Unidos] no tardaré en regresar a la isla. Y no pediré permiso. Y cuando regrese iré con las condiciones necesarias para poner fin al régimen o morir en el intento».

José Daniel Ferrer cree que los dirigentes de la dictadura cubana terminarán en los tribuanles pagando por sus crímenes: «Van a terminar como Maduro en una prisión en los Estados Unidos o, incluso, como Jamenei, en el infierno».