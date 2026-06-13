Ione Belarra, secretaria general de Podemos y diputada de la formación morada, ha anunciado este sábado su intención de encabezar la candidatura de su formación a la Comunidad de Madrid, en las próximas elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2027.

«He decidido encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid porque creo que es lo que hay que hacer. Porque creo que tenemos que dar esta pelea con toda la fuerza» y «torcerle de una vez por todas el brazo a esa mala persona insufrible que es la señora Ayuso», ha declarado en las jornadas Primavera de Esperanza organizadas por su partido.

Belarra ha afirmado que está harta de la «mierda de gobernantes» que hay en Madrid y que tiene «mucha rabia que todo el mundo se ha rendido en esta Comunidad». «No me resigno a Ayuso o Almeida», ha expresado.

Tendrá que indemnizar con 9.000 € al juez

El anuncio se produce un día después de su condena por llamar «corrupto» y «prevaricador» al ex magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

Unas palabras que vertió en redes sociales y que «constituyen una intromisión ilegítima del derecho al honor» del magistrado jubilado, según ha sentenciado el Juzgado de Primera Instancia Número 45 de Madrid, que le impuesto que indemnice a García-Castellón con 9.000 euros.

También ha sido condenada a difundir el contenido de la sentencia en X.

García-Castellón denunció un «daño moral» por esas declaraciones y reclamó ser indemnizado por Belarra con 350.000 euros o la cantidad que «tenga a bien fijar el juzgado teniendo en cuenta los antecedentes de la demanda, dada la gravedad de la lesión producida y la amplia divulgación de la misma».

Belarra, por su parte, defendía que los calificativos que empleó son propios del ejercicio inherente a su condición de diputada, dentro de su libertad parlamentaria para valorar la actuación de García Castellón.