El pasado martes la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, despreció a las víctimas de la okupación a la salida del Senado tras pedirle que respondiera a la multitud de solicitudes de reunión enviadas por los afectados. Según han afirmado los allí presentes a OKDIARIO, Rodríguez respondió a su petición llamándoles «peperos».

Los representantes de la Plataforma de Afectados por la Okupación (PAO) relatan que la ministra intentó esquivarles a la salida del hemiciclo, pero finalmente pudieron coincidir con ella en otra puerta trasera.

«Le di la mano y me presenté. Le dije personalmente que después de tanto tiempo necesitábamos una solución a este problema y que su intervención no reflejaba un intención de dar respuesta. En ese momento dijo que para atendernos teníamos que mandar una petición de reunión y le aclaramos que llevábamos mandando una solicitud mensual para tener un encuentro desde octubre de 2021», explica el portavoz de la plataforma a este periódico.

Fue entonces cuando Rodríguez no encontró otra salida que justificar su dejadez frente al asunto atacando a los allí presentes por su presunta ideología política:

«Le dijimos que éramos víctimas que estábamos sufriendo y ahí empezó a decir con desprecio que nosotros éramos del Partido Popular (PP). Le respondimos que no nos movíamos por ideología, sino porque se estaban violando nuestros derechos y que recordara que no somos opositores políticos», detalla.

«Es una vergüenza que vean a víctimas de un delito como oponentes obviando su sufrimiento. Nos deshumanizan por ideología, como si no fuéramos personas», lamentan en conversación con este medio, advirtiendo que el Ejecutivo debería velar por el bienestar de todos los españoles y no únicamente de sus votantes.

El PSOE apoya a los okupados «en privado»

Tal y como explican los afectados por la okupación ilegal, una gran parte de miembros del PSOE, incluidos cargos del Ejecutivo, han mostrado una profunda empatía y preocupación por sus casos, pero siempre «en privado».

De hecho, apuntan que en el encontronazo de este mismo martes la ministra de Vivienda iba acompañada del senador socialista Juan Espadas, una persona a la que los miembros de la PAO guardan aprecio por la atención que les ha mostrado en diferentes ocasiones.

Según confiesa el portavoz de los okupados, Juan Espadas ha mantenido varias reuniones con ellos y siempre ha mostrado un especial interés y preocupación en su problemática. Sin ir más lejos, Espadas habría reconocido en dichos encuentros personales que como alcalde de Sevilla tomó consciencia de la magnitud del problema.

Sin embargo, esta semana durante el tenso encuentro, los afectados por la okupación reclamaron a Espadas que convenciera a Rodríguez de mantener una reunión conciliadora con ellos para buscar una solución y el senador «se encogió de hombros y dijo que era cosa de la ministra».

Destacan, en este sentido, que resulta cuanto menos surrealista que todo el PSOE en privado les muestre su apoyo y les escuche, excepto la ministra de Vivienda, que es quien debería hacerlo.

Rodríguez quita peso a la okupación

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, volvió a restar importancia el martes a la okupación destacando que el principal problema residencial en España no ese, sino las dificultades de acceso a una vivienda y el elevado esfuerzo económico que realizan las familias para pagar el alquiler.

Durante su interpelación en el Senado sobre okupación e inquiokupación, la senadora del PP Paloma Martín acusó al Gobierno de haber generado inseguridad jurídica, de debilitar la protección del derecho a la propiedad privada y de contribuir a la reducción de la oferta de viviendas en alquiler.

En su respuesta, Rodríguez señaló que la «verdadera fractura social» se produce cuando los ciudadanos tienen que destinar «el 50, el 60 o el 70%» de sus ingresos al pago del alquiler.

La titular de Vivienda defendió también que los delitos de allanamiento y usurpación ya están recogidos en el Código Penal y aseguró que las reformas legislativas aprobadas en los últimos años no han modificado esa situación.

De hecho, recalcó que en 2025 se esclarecieron 10.971 hechos relacionados con allanamientos y usurpaciones de inmuebles, un 10,5% menos que el año anterior y despreció el problema de más de 80.000 familias subrayando que la okupación sólo afecta al 0,04% de las viviendas en España.