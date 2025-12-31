El Ministerio de Vivienda ha ignorado desde 2021 más de medio centenar de cartas con peticiones de reunión de la plataforma que representa a los propietarios afectados por la okupación. Según ha podido confirmar OKDIARIO, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el ministro de Justicia, Félix Bolaños y sus predecesores en los cargos, Raquel Sánchez y Pilar Llop han rechazado más de 50 veces atender a los pequeños tenedores de pisos okupados. Sin embrago, desde la agrupación consideran que con Rodríguez «parece algo personal».

Las víctimas de la okupación llevan desde octubre de 2021 enviando mes a mes peticiones de escucha a los Ministerios de Vivienda, Justicia y a Presidencia. Es decir, cuatro años y dos meses rogando ser escuchados por las instituciones sin obtener respuesta alguna. Por el contrario, el propio Sánchez y la ministra de Vivienda sí que han atendido personalmente a agrupaciones «antidesahucios» y otras asociaciones del sector de la vivienda.

En su primera solicitud al Gobierno de Pedro Sánchez la organización se presentó explicando que son «ciudadanos de bien y propietarios cuya vida es el trabajo, el esfuerzo, y el sacrificio» y aclarando que no son «ni fondos buitre, ni grandes tenedores, sino víctimas que deben ser escuchadas»:

«Consideramos que el diálogo es la forma de valorar el abandono, al que ustedes nos han relegado, quebrantado nuestros derechos (…) No somos estadísticas, sino ciudadanos sufriendo. Solicitamos ser escuchados, que dialogue. Esto es muy grave, y no podemos ser ignorados por las instituciones. La rectitud de su cargo, así como la equidad, e imparcialidad que se nos debe, facilitará ser citados por usted, en la audiencia solicitada», plantearon en la primera carta a la que ha tenido acceso este periódico.

Tras esta petición sin respuesta los afectados enviaron 49 escritos más y todos ellos fueron ignorados por el Ejecutivo. Sin embargo, desde la agrupación confiesan a OKDIARIO no entender qué le pasa a la ministra de Vivienda con los pequeños propietarios afectados por la okupación: «Nos veta premeditadamente y hay gente sufriendo», lamentan.

Un veto «personal» a los okupados

La ministra de Vivienda se ha reunido con plataformas antidesahucios, ha organizado foros sobre vivienda junto a Sánchez con una treintena de agentes sociales del sector y en ningún caso ha accedido a escuchar a los propietarios afectados por la okupación. Destacan, de hecho, que les consta que Rodríguez ha leído sus cartas e ignorado «intencionadamente» sus reclamos.

Según confirman fuentes de la agrupación, Cristina Maestre -eurodiputada del PSOE- se ofreció personalmente a convencer a Isabel Rodríguez para que se reuniese con la plataforma. Lo mismo que sucedió con Reyes Maroto y otros cargos públicos y ejecutivos del PSOE. Pero la ministra se niega tajantemente a dialogar con estos propietarios que, en el 93,4% de los casos solo cuentan con una vivienda en alquiler, precisamente la que ahora permanece okupada.

Sin voz ni voto en la Ley de Vivienda

En mayo de 2021, superada la primera etapa de la crisis sanitaria, la plataforma se pudo reunir con la ex portavoz de Vivienda del PSOE en el Congreso, Eva Bravo. En un primer momento los socialistas tendieron la mano a los dueños de las casas okupadas.

Sin embargo, a partir de octubre de ese mismo año tras una masiva manifestación respaldada también por numerosos ayuntamientos, los propietarios empezaron a insistir mes tras mes en el registro solicitando una reunión con Vivienda que nunca llegaría.

Explican desde la Plataforma que, como todavía no se había aprobado la Ley de Vivienda, los afectados también escribieron al Ministerio de Justicia, para participar en el anteproyecto de ley cuando el Ejecutivo se reúne con todas las entidades civiles: «Por supuesto, no nos seleccionaron», critican.

«Aún así, les enviamos nuestras peticiones para ver si las podían considerar. Desde entonces seguimos enviando todos los meses una petición de reunión. No ha habido ninguna respuesta, ninguna. Solo hubo una por parte de Vivienda el mes que ya se iba a tramitar la Ley de Vivienda en el Congreso, diciendo que ya no podían hacer nada. Esa fue la única vez que nos respondieron», detallan desde la Plataforma.

Al llevar más de cuatro años sin respuesta, la agrupación ha buscado otras fórmulas, como entregar dos cartas en mano a compañeros del PSOE de Isabel Rodríguez: «Nos consta que se las han entregado, nos lo han confirmado fuentes del PSOE, pero a día de hoy seguimos sin respuesta», finalizan.