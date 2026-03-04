Endesa da un salto tecnológico en Baleares: Inteligencia Artificial para detectar fraudes en segundos

Endesa ha aplicado un ambicioso plan de digitalización y automatización de sus infraestructuras eléctricas en las Islas Baleares. La compañía española ha invertido más de 4,5 millones de euros para aplicar la tecnología más avanzada en las redes de distribución y uso de inteligencia artificial en toda la red eléctrica del archipiélago.

Según ha explicado Endesa en un comunicado, uno de los objetivos con este plan desarrollado a lo largo de 2025 es reforzar la calidad del suministro, así como facilitar la integración de las energías renovables en el sistema, fomentando el autoconsumo y la movilidad eléctrica.

Esta automatización se ha aplicado especialmente en los centros de transformación encargados de convertir la energía de media a baja tensión para que llegue a los hogares y a todos los clientes, tal y como ha explicado la compañía.

Para ello, se han instalado un total de 108 telemandos en las redes de media tensión. Se tratan de unos aparatos que permiten el control remoto de las instalaciones actuando automáticamente y de manera inmediata ante cualquier incidencia desde el Centro de Control de Endesa.

De esta manera se reducen hasta un 20 por ciento los tiempos de intervención de los técnicos, beneficiando a todos los clientes que se puedan ver afectados por incidencias puntuales.

Además, Endesa ha destacado el esfuerzo inversor con la instalación en los centros de transformación del archipiélago de 688 dispositivos LVS (Low Voltage Supervisor), aparatos que recogen información de la red relacionada con niveles de tensión, intensidad o temperatura de las instalaciones, lo que permite mejorar la gestión de las infraestructuras, detectar anomalías como fraudes, evaluar la capacidad disponible, y reducir los tiempos de reparación y analizar incidencias para identificar problemas en la red y poder evitarlos.

Por último, la última medida en digitalización se ha aplicado a los cuadros de baja tensión de los centros de transformación. Se han sustituido un total de 356, instalando la tecnología más innovadora que proporciona información de gran utilidad sobre su funcionamiento y rendimiento, situando la comunidad a en vanguardia tecnológica.

Estos trabajos, según han concretado, se enmarcan en el Plan de Inversión de la compañía para Baleares, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctrica para reforzar el servicio, incrementar la calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables.