En estos pueblos del País Vasco rehabilitar una casa tiene premio: te pagan 70.000 euros

Reformar una casa antigua no es algo sencillo, ya que en muchas ocasiones va más allá de cambiar las ventanas, y más si esa casa está en un pueblo. Estas suelen ser reformas en las que hay que rehacer cubierta, aislar fachadas, renovar instalaciones eléctricas o adaptar accesos. Y cuando se empiezan a sumar presupuestos, la cifra final puede ser demasiado elevado. Y en el caso concreto del País Vasco, donde el precio de la vivienda ya parte de niveles elevados, muchas familias frenan o ni tan siquiera se plantean hacer la reforma.

Sin embargo, pocos saben que en el País Vasco existen ayudas públicas a la rehabilitación que pueden aliviar una parte importante del gasto. No se trata de cantidades cerradas, pero sí pueden cubrir entre el 25% y el 60% del coste de la actuación, dependiendo del tipo de obra y del perfil del solicitante. Ese porcentaje, dicho así, puede parecer abstracto. Pero cuando se traduce en números reales la percepción cambia. En una reforma que alcance los 90.000 euros o más, que la Administración asuma la mitad implica rebajar de forma notable el esfuerzo económico. No es una ayuda simbólica, sino que ciertamente puede marcar la diferencia, por lo que debemos conocerla bien ya que se centra sobre todo en las reformas que se hacen en los pueblos.

En estos pueblos del País Vasco rehabilitar una casa tiene premio

En el País Vasco el foco está puesto sobre todo en mejorar lo que ya existe en sus pueblos. No se trata tanto de levantar vivienda nueva, sino de actualizar el parque inmobiliario actual. Muchas de las líneas de apoyo se centran en eficiencia energética, conservación del edificio y eliminación de barreras arquitectónicas. Eso incluye actuaciones como mejorar el aislamiento térmico, cambiar ventanas por otras más eficientes, renovar sistemas de calefacción, reparar estructuras deterioradas o adaptar accesos para personas con movilidad reducida.

En pueblos donde abundan casas construidas hace décadas, estas intervenciones no son un lujo. Son una necesidad para que la vivienda siga siendo habitable a medio plazo. Y ahí es donde el porcentaje de ayuda, que puede situarse entre el 25% y el 60%, cobra especial relevancia. No hablamos de una cantidad fija garantizada, sino de un cálculo que se aplica sobre el presupuesto aprobado. Cuanto mayor sea la inversión y siempre que cumpla los requisitos técnicos, mayor será el respaldo económico en términos absolutos.

De este modo, y cuando la ayuda puede cubrir hasta el 60% del coste, muchos ven las posibilidades reales de poder arreglar y reformar esa casa que lleva años sin que le haga nada, o que tal vez como ocurre con muchas casas de pueblo, se trata de una herencia y se desea poder reformarla bien. Para quien ya tiene la vivienda, pero no veía viable afrontar la reforma, la subvención puede convertirse en el empujón definitivo. Y para quienes se plantean trasladarse a un entorno más tranquilo, puede ser el factor que incline la balanza. No convierte la rehabilitación en algo gratuito, pero reduce el impacto económico de forma clara.

Comparativa con otras comunidades

Si ampliamos la mirada más allá de País Vasco, podemos ver que en otras comunidades los topes máximos son incluso aún más elevados en términos absolutos.

En Castilla-La Mancha, por ejemplo, se puede subvencionar hasta el 80% del coste de la rehabilitación con un límite de 60.000 euros por vivienda. En Aragón, los programas dirigidos a municipios de menos de 3.000 habitantes contemplan ayudas que pueden situarse entre 50.000 y 60.000 euros por inmueble. En determinados proyectos integrales dentro de planes de revitalización rural, las cantidades pueden acercarse a los 70.000 euros cuando se combinan distintos conceptos subvencionables.

Qué conviene revisar antes

Debemos tener claro que estas ayudas no funcionan sin condiciones. No basta con iniciar la obra y presentar las facturas después. Normalmente se exige que la vivienda se destine a residencia habitual o que se mantenga durante un periodo concreto tras la rehabilitación. También pueden existir límites de renta o requisitos técnicos específicos que la actuación debe cumplir.

Otro aspecto importante es el calendario. Las convocatorias se abren en periodos determinados y dependen de fondos concretos. Si el presupuesto asignado se agota, la ayuda deja de concederse hasta una nueva convocatoria. Por eso, antes de firmar contratos o comenzar las obras, muchos propietarios revisan con detalle si el proyecto encaja dentro de las líneas subvencionables. En reformas de gran presupuesto, no hacerlo puede suponer perder una ayuda relevante.

En definitiva, en una comunidad como el País Vasco, donde el coste medio de la vivienda y de las reformas no es bajo, que la Administración cubra entre una cuarta parte y más de la mitad de la inversión no es un detalle menor. Puede suponer decenas de miles de euros en proyectos amplios si bien rehabilitar una casa sigue siendo una decisión económica importante. Pero en determinados pueblos y bajo las condiciones adecuadas, ese esfuerzo puede contar con un respaldo público que haga que las cuentas, esta vez, sí empiecen a cuadrar.