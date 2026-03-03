Cielo nuboso y con polvo en suspensión marcarán la jornada en toda la provincia de Zaragoza este 3 de marzo de 2026. Aunque hay baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas, las temperaturas mínimas ascenderán en el sistema Ibérico, mientras que las máximas descenderán en esa misma área. El viento será flojo, predominando la componente este. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado con posibilidad de lluvia

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto gris que sugiere la posibilidad de chubascos, especialmente durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados y aunque el viento soplará suave desde el sureste, su presencia será apenas un susurro, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. La humedad, en cambio, se sentirá más intensa, creando un ambiente algo pesado a medida que avanza el día.

Ya por la tarde, el cielo mantendrá su tono nublado y aunque la probabilidad de lluvia disminuye, no se puede descartar algún chaparrón. La sensación térmica alcanzará un máximo de 18 grados, lo que hará que la tarde sea más llevadera. Con el sol asomándose tímidamente a las 07:35 y despidiéndose a las 18:55, los zaragozanos tendrán un día con luz suficiente para disfrutar, aunque con la mirada atenta al cielo.

Calatayud: cielos grises y lluvias inminentes

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 6 grados, mientras el viento sopla del noreste a 20 km/h, creando una sensación térmica aún más baja. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y las primeras gotas podrían comenzar a caer antes del mediodía.

La tarde traerá un ligero cambio, con cielos parcialmente nublados y una temperatura máxima que apenas llegará a los 16 grados. Sin embargo, la amenaza de lluvias persiste, con un 70% de probabilidad en la tarde-noche. Además, el viento podría intensificarse con ráfagas de hasta 35 km/h, lo que sumará un toque de incomodidad. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad alcanzará niveles altos, haciendo que el día sea más fresco de lo habitual.

Tarazona: cielos nublados y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 7 y 16 grados. Aunque hay posibilidades de lluvia, estas son moderadas y el viento soplará de forma leve, lo que no afectará las actividades al aire libre.

Un ambiente tranquilo invita a disfrutar del día, ideal para pasear por las calles o realizar actividades cotidianas. Aprovechar las horas de luz será una buena opción, ya que la sensación térmica se mantendrá agradable.