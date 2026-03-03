Mallorquines atrapados en Abu Dabi: «Nos ha dado más información la embajada francesa que la española»

Sin salir del hotel y a la espera de un vuelo que los pueda traer de vuelta a casa. Así se encuentra desde el pasado sábado un grupo de mallorquines en Abu Dabi tras el cierre del espacio aéreo de la zona de Emiratos Árabes tras la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

«No sabemos cuando vamos a poder salir de aquí, no tenemos ningún tipo de información y la embajada española no nos dice nada, nos ha dado más información la francesa», explican con desesperación a OKBALERES tras más de 72 horas en esta agónica situación en una ciudad que también está sufriendo los estragos de la guerra.

Y es que Irán ha respondido a los ataques masivos desencadenados por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel con misiles dirigidos contra posiciones militares norteamericanas en sus bases de Emiratos Árabes Unidos.

Imágenes difundidas confirman la explosión en la base aérea estadounidense Al Dhafra, en Abu Dabi, según informó la agencia de noticias turca, Sunmma SanayiST.

Siguen llegando imagenes sobre el terrible bombardeo de Irán sobre Abu Dabi.

El medio Oriente no esperaba esta reaccion de Irán

La inteligencia Norteamericana falló y no estaban preparados para la reaccion de Irán que decidio atacar a todos los aliados de USA en medio Oriente… pic.twitter.com/S0KefYO5uA — Marcel Ramirez Rhor (@marcelramirezrh) February 28, 2026

El conflicto ha obligado a las compañías aéreas a cerrar por completo todo su tráfico por motivos de seguridad, dejando tirados a decenas de mallorquines, que actualmente se encuentran retenidos hasta nuevo aviso en diferentes ciudades de la zona del Golfo Pérsico.

El propietario de la cadena de centros deportivos y suplementación Vital Fit, Robert González, es otro de los mallorquines afectados por la guerra. Actualmente se encuentra retenido en Bankok, Tailandia, a la espera de una solución que le permita regresar a la isla sao y salvo.

«No se sabe cuándo van a abrir el espacio aéreo en el Golfo Pérsico. No sabemos qué es lo que va a pasar; quién sabe cuánto va a durar esto», afirma.

En su caso, Robert González ha trazado un plan para regresar a Mallorca lo antes posible ya que, según opina, el conflicto puede escalar aún más y podrían verse involucrados otros países. «No me quiero arriesgar y haré escala en China porque esto puede ser más serio de lo que parece», explica.

Por su parte, la patronal de las agencias de viajes en Baleares (Aviba) ha emitido un comunicado asegurando que su prioridad son los viajeros que deben regresar en estos días y que están trabajando «de forma coordinada con las agencias de viajes para atenderlos, asistirlos y proporcionarles toda la información y alternativas disponibles».