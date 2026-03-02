El mensaje de un mallorquín atrapado en Bangkok por la guerra de Irán: «Si no llego a equivocarme de vuelo…»

El cierre del espacio aéreo de la zona de Emiratos Árabes tras la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel ha dejado atrapados a numerosos mallorquines en Tailandia. Los afectados querían regresar a la isla haciendo escala en los aeropuertos de Dubái, Abu Dabi o Doha, que se encuentran cerrados desde este sábado a causa del conflicto, por lo que ahora no saben cómo van a volver a sus hogares.

El propietario de la cadena de centros deportivos y suplementación Vital Fit, Robert González, ha explicado a OKBALEARES cómo un error en la compra de un billete se ha convertido en un golpe de suerte para él y le ha librado de haberse quedado totalmente atrapado en Dubái.

«Yo tenía que volar el 28 de febrero a Mallorca. Cuando me presenté en el aeropuerto no me dejaron volar porque me había equivocado de fecha. Mi vuelo hacía escala en Dubái y, comprobando los horarios, los ataques a Dubái habrían coincidido con mi llegada en avión al aeropuerto», asegura González.

Y es que este pasado 28 de febrero se registraron en Dubái ataques al hotel Fairmont The Palm, en la exclusiva isla Palm Jumeirah, que sufrió un impacto directo que provocó un incendio. Las autoridades confirmaron que cuatro personas resultaron heridas y que el incendio fue controlado, aunque no se han divulgado más detalles sobre los daños materiales.

«Esto puede ser más serio de lo que parece»

Actualmente, este empresario mallorquín se encuentra retenido en Bangkok, donde reina la incertidumbre. «No se sabe cuándo van a abrir el espacio aéreo en el Golfo Pérsico. No sabemos qué es lo que va a pasar; quién sabe cuánto va a durar esto», afirma.

En su caso, Robert González ha trazado un plan para regresar a Mallorca lo antes posible ya que, según opina, el conflicto puede escalar aún más y podrían verse involucrados otros países. «No me quiero arriesgar y haré escala en China porque esto puede ser más serio de lo que parece», explica.

El conflicto ha alcanzado su punto más álgido con la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. Así lo confirmó el presidente de EE. UU., Donald Trump, poco después de que el primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, ya hubiera dicho que había «muchas señales» de que Jamenei había perecido en el bombardeo lanzado este sábado por EE. UU. e Israel contra objetivos estratégicos de Irán.

En redes sociales, el presidente norteamericano ha declarado que «Jamenei era una de las personas más malvadas de la historia». «Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre», resalta Trump.

Su caída abre la puerta al agrietamiento de la dictadura de los ayatolás y alienta la creciente movilización de los iraníes contra la tiranía. De hecho, la Casa Blanca ha animado a los iraníes a sublevarse para acabar con la teocracia que oprime desde 1979, cuando la revolución islamista derrocó al sah Pahlevi.